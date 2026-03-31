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Argentina cierra su preparación local ante Zambia: hora, TV y formaciones

La Selección Argentina enfrenta este martes a Zambia en La Bombonera, desde las 20.30, en un amistoso internacional previo al Mundial 2026. Lionel Messi será titular y Scaloni ajusta detalles del equipo.

Lionel Messi será titular en el último amistoso en el país. Foto: ReutersLionel Messi será titular en el último amistoso en el país. Foto: Reuters
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La Selección Argentina vuelve a presentarse ante su gente con un objetivo claro: dejar mejores sensaciones antes del Mundial 2026. Este martes, desde las 20.30, enfrentará a Zambia en La Bombonera, en el segundo amistoso de la fecha FIFA y el último en el país antes de viajar a la cita mundialista.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega tras una victoria ajustada ante Mauritania que dejó más dudas que certezas. Por eso, el duelo ante el conjunto africano aparece como una oportunidad para corregir funcionamiento y recuperar la identidad futbolística.

Soccer Football - International Friendly - Argentina Training - Ezeiza Training Complex, Buenos Aires, Argentina - March 30, 2026 Argentina's Lionel Messi during training REUTERS/Agustin MarcarianEste lunes, Messi tuvo su último entrenamiento en Ezeiza. Foto: Reuters

La principal novedad es la confirmación de Lionel Messi como titular. El capitán volverá desde el arranque con la intención de liderar una versión más convincente del equipo, luego de un rendimiento irregular en el último compromiso.

Scaloni, que ya tiene “bastante clara” la lista para el Mundial, utilizará una base de jugadores habituales. La idea es consolidar sociedades en el mediocampo y ajustar la intensidad que el propio entrenador reclamó en la previa.

Soccer Football - International Friendly - Argentina v Zambia - Estadio La Bombonera, Buenos Aires, Argentina - March 31, 2026 General view of Argentina fans in the stands before the match REUTERS/Agustin MarcarianArgentina enfrenta a Zambia en La Bombonera desde las 20.30. Foto: Reuters

Horario, TV y dónde se juega

El partido se disputará en La Bombonera y será transmitido por Telefe y DSports. Representa la última presentación de la Albiceleste en suelo argentino antes del Mundial que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Del otro lado estará Zambia, un rival que no atraviesa su mejor momento y acumula varios partidos sin triunfos. Sin embargo, el conjunto africano llega con motivación y con la ilusión de aprovechar cualquier margen que deje el equipo argentino.

Un ensayo con foco en el Mundial

Más allá del carácter amistoso, el partido tiene un peso específico en la planificación del cuerpo técnico. La suspensión de compromisos más exigentes en la fecha FIFA obligó a reorganizar la agenda y dejó a Argentina con rivales de menor jerarquía.

(260330) -- EZEIZA, 30 marzo, 2026 (Xinhua) -- El director técnico, Lionel Scaloni (frente), de la selección argentina de fútbol, participa en una sesión de entrenamiento para un partido amistoso previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, ante Zambia, en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino, en la ciudad de Ezeiza, Argentina, el 30 de marzo de 2026. (Xinhua/Martín Zabala) (mz) (rtg) (ah) (vf)Scaloni ajusta detalles antes del Mundial 2026. Foto: Reuters

En ese escenario, cada minuto en cancha se vuelve clave para definir detalles finos: funcionamiento colectivo, ritmo de juego y variantes individuales.

El duelo ante Zambia será, entonces, algo más que un amistoso. Será la última prueba en casa antes de la gran cita.

Posibles formaciones

  • Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul o Leandro Paredes; Lionel Messi, Julián Álvarez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.
  • Zambia: Willard Mwanza; Dominic Chanda, Owen Mwamba, Fredrick Mwinanzi, Kondwani Chiboni; Obino Chisala, David Simukonda, Given Kalusa; Chanka Zimba, Patson Daka y Fashion Sakala. DT: Moses Sichone.
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