La Selección Argentina vuelve a presentarse ante su gente con un objetivo claro: dejar mejores sensaciones antes del Mundial 2026. Este martes, desde las 20.30, enfrentará a Zambia en La Bombonera, en el segundo amistoso de la fecha FIFA y el último en el país antes de viajar a la cita mundialista.
Argentina cierra su preparación local ante Zambia: hora, TV y formaciones
La Selección Argentina enfrenta este martes a Zambia en La Bombonera, desde las 20.30, en un amistoso internacional previo al Mundial 2026. Lionel Messi será titular y Scaloni ajusta detalles del equipo.
El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega tras una victoria ajustada ante Mauritania que dejó más dudas que certezas. Por eso, el duelo ante el conjunto africano aparece como una oportunidad para corregir funcionamiento y recuperar la identidad futbolística.
La principal novedad es la confirmación de Lionel Messi como titular. El capitán volverá desde el arranque con la intención de liderar una versión más convincente del equipo, luego de un rendimiento irregular en el último compromiso.
Scaloni, que ya tiene “bastante clara” la lista para el Mundial, utilizará una base de jugadores habituales. La idea es consolidar sociedades en el mediocampo y ajustar la intensidad que el propio entrenador reclamó en la previa.
Horario, TV y dónde se juega
El partido se disputará en La Bombonera y será transmitido por Telefe y DSports. Representa la última presentación de la Albiceleste en suelo argentino antes del Mundial que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.
Del otro lado estará Zambia, un rival que no atraviesa su mejor momento y acumula varios partidos sin triunfos. Sin embargo, el conjunto africano llega con motivación y con la ilusión de aprovechar cualquier margen que deje el equipo argentino.
Un ensayo con foco en el Mundial
Más allá del carácter amistoso, el partido tiene un peso específico en la planificación del cuerpo técnico. La suspensión de compromisos más exigentes en la fecha FIFA obligó a reorganizar la agenda y dejó a Argentina con rivales de menor jerarquía.
En ese escenario, cada minuto en cancha se vuelve clave para definir detalles finos: funcionamiento colectivo, ritmo de juego y variantes individuales.
El duelo ante Zambia será, entonces, algo más que un amistoso. Será la última prueba en casa antes de la gran cita.
Posibles formaciones
- Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul o Leandro Paredes; Lionel Messi, Julián Álvarez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.
- Zambia: Willard Mwanza; Dominic Chanda, Owen Mwamba, Fredrick Mwinanzi, Kondwani Chiboni; Obino Chisala, David Simukonda, Given Kalusa; Chanka Zimba, Patson Daka y Fashion Sakala. DT: Moses Sichone.