Scaloni se quebró al hablar de la lesión de Panichelli y suspendió su conferencia de prensa en Ezeiza
El entrenador no pudo contener las lágrimas al referirse al delantero que quedó fuera del Mundial 2026. "Es un laburante y no lo merecía", alcanzó a decir antes de retirarse visiblemente afectado por la noticia.
Lionel Scaloni se emocionó en la conferencia previa al amistoso ante Zambia. Foto: Reuters
Lionel Scaloni vivió un momento de fuerte carga emocional este lunes, en la conferencia de prensa previa al amistoso ante Zambia. El entrenador argentino fue consultado por la lesión de Joaquín Panichelli, se mostró visiblemente afectado y decidió dar por terminada la rueda de prensa después de unos segundos de conmoción.
El delantero de 23 años sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante un entrenamiento de la Selección y quedó afuera del Mundial 2026. La AFA confirmó el diagnóstico el 27 de marzo a través del parte médico oficial.
La frase que lo golpeó en plena rueda de prensa
Scaloni contó que el cuerpo técnico habló con Panichelli después de conocerse el resultado de los estudios y valoró especialmente la actitud del atacante en ese momento. En su reflexión, remarcó que el futbolista se presentó en el predio aun cuando podía haberse quedado en el hotel y que el encuentro con él fue muy emotivo.
El entrenador insistió en que el delantero “no lo merecía”, destacó que “es un laburante de esto” y señaló que se había ganado esa oportunidad. Después de esa secuencia, y ya con lágrimas en los ojos, soltó una frase breve para ponerle fin a la conferencia.
La lesión del delantero lo dejó afuera del Mundial 2026 y alteró el clima en la Selección. Foto: Reuters
No fue la primera vez que Scaloni habló del tema en estos días. Tras el amistoso ante Mauritania ya había admitido que lo ocurrido con Panichelli había impactado de lleno en el grupo, al describirlo como una situación muy triste para el plantel y para el propio cuerpo técnico.
Una baja que sacudió a la Selección
Panichelli estaba en plena pelea por un lugar en la lista final para la Copa del Mundo. Según las coberturas publicadas tras la lesión, llegaba a esta citación en uno de los mejores momentos de su carrera y con una temporada destacada en el Racing de Estrasburgo.
La lesión no solo lo marginó de los amistosos de marzo, sino también de la carrera hacia el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Los tiempos de recuperación estimados por medios deportivos oscilan entre seis y ocho meses, con una cirugía por delante y un largo proceso de rehabilitación.
Joaquín Panichelli sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Foto: Reuters
En paralelo, Scaloni confirmó en la misma conferencia que Lionel Messi será titular ante Zambia y admitió que todavía debe definir varios nombres en la nómina definitiva. Pero el momento más fuerte de la jornada quedó atravesado por el dolor por Panichelli, una ausencia que golpeó fuerte puertas adentro de la Selección.