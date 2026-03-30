Dolor en la Selección

Scaloni se quebró al hablar de la lesión de Panichelli y suspendió su conferencia de prensa en Ezeiza

El entrenador no pudo contener las lágrimas al referirse al delantero que quedó fuera del Mundial 2026. "Es un laburante y no lo merecía", alcanzó a decir antes de retirarse visiblemente afectado por la noticia.