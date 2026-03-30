Scaloni no se relaja: Messi titular ante Zambia y un mensaje directo sobre la lista del Mundial

El entrenador de la Selección Argentina dialogó en conferencia de prensa previo al último duelo de la fecha FIFA de marzo. Tras el paso en falso ante Mauritania, el DT busca respuestas futbolísticas y compromiso absoluto.
Lionel Scaloni confirmó la titularidad del capitán para el amistoso ante Zambia y lanzó una advertencia al plantel: aunque tiene la lista clara, no perdonará bajas en el rendimiento.
El entrenador de la Selección Argentina dialogó en conferencia de prensa previo al último duelo de la fecha FIFA de marzo. Tras el paso en falso ante Mauritania, el DT busca respuestas futbolísticas y compromiso absoluto.
La Selección Argentina cierra su gira de marzo en territorio nacional y, en la previa del amistoso frente a Zambia, Lionel Scaloni dejó definiciones de peso.
El estratega confirmó que Lionel Messi jugará como titular, despejando cualquier duda sobre la dosificación de minutos del "10".
Lejos de una postura complaciente, el entrenador mostró su faceta más exigente, enviando una advertencia clara al grupo de cara a la conformación de la nómina definitiva para la cita mundialista de junio.
Tras un primer ensayo ante Mauritania que dejó sensaciones encontradas en el cuerpo técnico, Scaloni valoró la capacidad de autocrítica del plantel para reconocer los errores propios, aunque fue tajante respecto al nivel de competitividad que exige el escudo nacional.
"Es una buena señal que ellos se hayan dado cuenta de que el partido no fue bueno", lanzó el DT, subrayando que el funcionamiento colectivo estuvo por debajo de los estándares habituales de la "Scaloneta".
A pesar de que el proceso actual goza de una estabilidad envidiable, el entrenador dejó claro que la jerarquía pasada no garantiza el pasaje al Mundial.
"La lista la tengo bastante clara, pero si los rendimientos no son los adecuados, tomaremos medidas", sentenció, elevando la presión sobre aquellos futbolistas que aún pelean por los últimos casilleros de la convocatoria.
Finalmente, el DT confirmó que para el choque ante el conjunto africano apostará por la base que le dio la gloria.
"Mañana van a jugar los chicos que conocemos, es una buena prueba. Va a jugar un equipo conocido a ver cómo sale la cosa", explicó, cerrando la puerta a experimentos masivos en un partido que servirá como termómetro final antes del gran objetivo.