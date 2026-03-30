Premier Pádel en EEUU

Sorpresas en Miami: cayeron los números uno y Chingotto volvió a festejar

Las finales del P1 de Miami dejaron un doble batacazo: las mejores parejas del ranking, tanto en mujeres como en varones, fueron derrotadas por sus inmediatos perseguidores. Federico Chingotto se consagró por segundo año consecutivo, mientras que Agustín Tapia y Delfina Brea no lograron sostener su dominio.