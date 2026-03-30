Sorpresas en Miami: cayeron los números uno y Chingotto volvió a festejar
Las finales del P1 de Miami dejaron un doble batacazo: las mejores parejas del ranking, tanto en mujeres como en varones, fueron derrotadas por sus inmediatos perseguidores. Federico Chingotto se consagró por segundo año consecutivo, mientras que Agustín Tapia y Delfina Brea no lograron sostener su dominio.
Los campeones de Miami en ramas masculina y femenina. Foto: Gentileza
El Premier Padel Qatar Airways Tour vivió una jornada vibrante en Miami, donde este domingo se disputaron las finales femenina y masculina del torneo P1 en un estadio colmado. En ambos casos, los partidos se resolvieron en tres sets y terminaron con triunfos para las duplas que llegaban como segundas preclasificadas, en una tarde que alteró el orden esperado en la cima del circuito.
Paula Josemaría y “Bea” González, campeonas en Miami. Foto: Gentileza
Por el lado de las mujeres, Delfina Brea y Gemma Triay, las mejores del mundo, no pudieron contra la ex número uno Paula Josemaría y la carismática “Bea” González. Entre los hombres, Federico Chingotto junto al madrileño Alejandro Galán se quedaron con el título. La próxima parada será en Egipto.
Tres horas de definición
La final femenina, que se jugó en el primer turno de la cancha central montada en el Convention Center de Miami Beach, enfrentó a las número uno y dos del mundo.
Federico Chingotto y Alejandro Galán se consagraron este domingo en Miami. Foto: Gentileza
“Delfi” y Gemma, líderes del ranking y protagonistas de todas las finales disputadas en el año, esta vez no pudieron con la ascendente pareja conformada por Paula “Dinamita” Josemaría y “Bea” González. En un duelo muy disputado que duró 2 horas y 57 minutos, el resultado final fue 6-3, 4-6 y 7-5.
Finalizado el partido, Paula, visiblemente emocionada, agradeció a su entorno, mientras que González explicó: “Nos ven llorar, pero son lágrimas de felicidad”, y destacó la exigencia mental del encuentro: “Fue muy duro”.
Duelo de argentinos
En el cuadro masculino, el dominio del circuito volvió a reflejarse en una final entre las dos mejores parejas del momento. Por un lado, Agustín “el Mozart” Tapia y el español Arturo Coello; por el otro, Federico Chingotto y Alejandro Galán. Llegaban con un triunfo por lado en el historial reciente y volvieron a ofrecer un partido de alto nivel.
Agustín “el Mozart” Tapia esta vez no pudo alzar el trofeo de campeón. Foto: Gentileza
Tras un inicio favorable para “Chingalán”, los número uno reaccionaron en el segundo set, pero el tercero quedó en manos de la dupla argentino-española, que selló el 7-5, 3-6 y 6-3 en 1 hora y 50 minutos.
En conferencia de prensa, Chingotto, elegido MVP de la final, resumió el espíritu del equipo: “Esto es la ‘chingalaneta’, dar siempre una más, luchar todas las pelotas”, y también elogió a sus rivales: “Son increíbles, llevan 19 finales seguidas”.
Un circuito en expansión
El torneo en Miami volvió a evidenciar el crecimiento del pádel en Estados Unidos, con un estadio colmado y un clima que acompañó cada punto.
Tras esta escala, el circuito se prepara para su próxima parada, que finalmente no será en Qatar por las tensiones en Medio Oriente.
El tour continuará en New Giza, Egipto, desde el 13 de abril, en otra semana que promete alto nivel en un calendario cada vez más competitivo.