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El Premier Pádel vuelve a Miami con las grandes figuras del circuito

A partir de este lunes 23 y hasta el 29 de marzo de 2026 se disputa el Miami Premier Pádel del circuito Qatar Airways. La cita, este año, al igual que en la pasada edición, será en el corazón de Miami Beach. Los mejores jugadores del mundo dirán presente.

Podio de la final 2025 del Premier de Miami. Foto: ArchivoPodio de la final 2025 del Premier de Miami. Foto: Archivo
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La cuarta cita de la temporada del Premier Pádel Tour inicia este lunes 23 de marzo en la ciudad de Miami. El tour ya ha pisado tres continentes, lo que lo instala como una competencia verdaderamente global.

El escenario nuevamente será el utilizado en la temporada pasada: el Centro de Convenciones de Miami Beach, ubicado muy cerca de la famosa Lincoln Road.

El Premier Pádel vuelve a Miami con las grandes figuras del circuitoJuan Lebrón y Leo Augsburger, por la sorpresa. Foto: Gentileza

En esta oportunidad, 224 jugadores —los mejor clasificados del mundo según la Federación Internacional de Pádel (FIP)— competirán por los 1.000 puntos para el ranking y por los 479.068,00 € que se ponen en juego.

Los organizadores del evento prometen además “hospitalidad exclusiva y entretenimiento con DJ en vivo, lo que le da un ambiente al estilo Miami a una competición de primera clase”. El Litoral, presente en esta ocasión con un enviado exclusivo.

Una leyenda del pádel como director deportivo

El torneo cuenta nuevamente con un director deportivo de excelencia: el nacido en Pehuajó y 16 veces número uno del mundo, Fernando Belasteguín.

El Premier Pádel vuelve a Miami con las grandes figuras del circuitoEl argentino Fernando Belasteguín es director deportivo del certamen. Foto: Gentileza

En la presentación de esta etapa expresó: “Estoy sumamente orgulloso de celebrar esta segunda edición del Miami P1. Hemos introducido mejoras importantes: seis pistas en el mismo recinto para que los jugadores puedan entrenar donde compiten y un aumento significativo del aforo”. Y finalizó, optimista: “Creemos que podemos volver a agotar las entradas”.

Entre los hombres, habrá cuatro parejas hispano-argentinas como candidatas.

En el cuadro masculino, la dupla que es siempre candidata, conformada por el catamarqueño “Agus” Tapia y Arturo Coello, parte como máxima favorita. La pareja Chingotto-Galán asoma como la amenaza más concreta y ya ha levantado títulos esta temporada. Por otra parte, son los últimos ganadores en Miami.

El Premier Pádel vuelve a Miami con las grandes figuras del circuitoLas españolas "Ari" Sánchez y Andrea Austero, ya ganaron títulos esta temporada. Foto: Gentileza

Un escalón por debajo, el chaqueño Franco Stupaczuk junto a “Mike” Yanguas, y el formoseño “Leo” Augsburger junto al “Lobo” Lebrón buscarán convertirse en las sorpresas del evento.

El cuadro femenino sin claras favoritas

Por el lado de las mujeres, la situación es un poco más difícil de anticipar. Las competencias del año han mostrado una paridad significativa en los cuadros, con resultados ajustados y sin favoritismos excluyentes. Delfina Brea junto a Gemma Triay inician como cabezas de serie Nº 1.

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