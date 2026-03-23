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El Premier Pádel vuelve a Miami con las grandes figuras del circuito

A partir de este lunes 23 y hasta el 29 de marzo de 2026 se disputa el Miami Premier Pádel del circuito Qatar Airways. La cita, este año, al igual que en la pasada edición, será en el corazón de Miami Beach. Los mejores jugadores del mundo dirán presente.