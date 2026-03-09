Pádel internacional: doble festejo para los argentinos en España
Argentina tuvo doble festejo en el P2 de Gijón del Qatar Airways Premier Padel Tour. Delfina Brea se consagró campeona junto a Gemma Triay en la final femenina, mientras que Federico Chingotto levantó el trofeo junto a Alejandro Galán. Próxima parada: Cancún, México.
Campeones: Delfina Brea junto a Gemma Triay; y Federico Chingotto junto a Alejandro Galán. Foto: Gentileza
El circuito internacional de pádel tuvo un domingo con fuerte presencia argentina en España. En el torneo P2 de Gijón del Qatar Airways Premier Padel Tour, Delfina Brea se consagró campeona en la final femenina junto a Gemma Triay; mientras que Federico Chingotto hizo lo propio en el cuadro masculino junto a Alejandro Galán, en una jornada que marcó la segunda parada anual del circuito.
Delfina Brea se consagró campeona en la final femenina. Foto: Gentileza
Tal como ocurriera unas semanas antes en Riyadh, los mismos ocho protagonistas saltaron a la pista central del Palacio del Deporte de la Guía para disputar los partidos decisivos. En esta ocasión los resultados fueron completamente diferentes. Quienes habían sido derrotados en Arabia Saudita, esta vez, levantaron los trofeos en España.
Tres horas de batalla
Tras un larguísimo partido, con ribetes cambiantes y cargado de tensión, fueron las número uno del mundo quienes se quedaron con la victoria en la rama femenina.
La nacida en Buenos Aires, Delfina Brea, junto a su compañera Gemma Triay, se impusieron 6-4, 6-7 y 6-3 a las españolas preclasificadas N° 3, “Ari” Sánchez y Andrea Ustero. De esta manera, repiten por segundo año consecutivo el título en tierras asturianas.
Al finalizar el partido, visiblemente emocionada, Delfina explicó que “a partir del segundo partido jugué muy enferma todos los días” y afirmó que sólo se había levantado de la cama por su equipo y para poder hacer lo que más le gusta. Esta victoria significó también cortar una racha de cinco meses sin títulos para la pareja mejor posicionada en el ranking.
La quinta es la vencida
En masculino, tras cuatro finales consecutivas perdidas contra la misma pareja de Tapia y Coello, la dupla número dos del mundo, integrada por el olavarriense Federico Chingotto y el madrileño “Ale” Galán, cortó la tendencia.
La dupla número dos del mundo, Chingotto-Galán, se quedó con el torneo. Foto: Gentileza
Esta vez fue en dos sets, 7-5 y 7-6, en un encuentro donde la dupla “Chingalán” transmitió la sensación de no perder el control del encuentro en ningún momento, más allá del resultado ajustado.
Chingotto transmitió una mezcla de alivio y satisfacción en la conferencia posterior al encuentro. Agradeció al público gijonés y reconoció que “el equipo venía de un golpe duro que había sido perder la final del torneo pasado”, y remarcó que este clásico del pádel, frente a Agustín Tapia y Arturo Coello, hace que el nivel de todos se eleve. “Tratamos de divertirnos, pero se sufre bastante”, dijo.
La próxima cita será en el Rafa Nadal Tennis Center, en Isla Mujeres, cerca de la ciudad de Cancún, en México, del 16 al 23 de marzo. Será en esa ocasión otro torneo de nivel P2 y la antesala del Miami P1, el 23 de marzo.