Brea y Chingotto campeones

Pádel internacional: doble festejo para los argentinos en España

Argentina tuvo doble festejo en el P2 de Gijón del Qatar Airways Premier Padel Tour. Delfina Brea se consagró campeona junto a Gemma Triay en la final femenina, mientras que Federico Chingotto levantó el trofeo junto a Alejandro Galán. Próxima parada: Cancún, México.