Pádel internacional: Agustín Tapia se consagró "rey" en Arabia Saudita
El pasado sábado se jugaron las finales del primer torneo “P1” puntuable del año, disputado en tierras árabes. El catamarqueño Agustín Tapia, junto a su compañero, el español Arturo Coello, se subieron a lo más alto del podio.
La primera cita del circuito dejó una certeza: será un año intenso, competitivo y apasionante. Foto: Gentileza
En el arranque del circuito 2026 de Premier Padel, el primer torneo “P1” del calendario consagró en Riyadh a Agustín Tapia, quien junto al español Arturo Coello reafirmó su hegemonía con un triunfo contundente en la final ante Federico Chingotto y Alejandro Galán.
La victoria en mujeres fue para la dupla española de Ariana Sánchez y Andrea Ustero. Foto: Gentileza
En el cuadro femenino, el título quedó en manos de las españolas Ariana Sánchez y Andrea Ustero, que celebraron en su debut como pareja y marcaron el pulso de una temporada que se anticipa intensa y competitiva.
Sigue la hegemonía
Durante el año 2025, una final se repitió con mayor frecuencia, y este año, en el primero de la temporada, no hubo excepciones. Por un lado se enfrentaban la pareja número uno, Tapia y Coello, del otro lado de la red, el olavarriense Chingotto junto al madrileño Galán (preclasificados segundos).
Las dos parejas habían tenido una semana de competencia muy diferente. Los número uno del mundo llegaban con altibajos e irregularidades ya que habían perdido el primer set del torneo frente a una ignota pareja de jugadores franceses y sufrieron para superar a la dupla del chaqueño Franco Stupaczuk y el “Lobo” Lebrón en las semifinales.
Por su parte la dupla “Chingalán” mostró una versión arrolladora durante los días previos de encuentros, sin ningún sobresalto, e imponiéndose en todos los duelos con mucha autoridad.
La final más repetida
Estas parejas se habían enfrentado 14 veces el año pasado y 11 habían quedado en manos de Agustín y Arturo. En esta oportunidad fue un contundente 6-4 y 6-2, sin atenuantes.
El resultado de la final masculina fue un contundente 6-4 y 6-2, sin atenuantes. Foto: Gentileza
El “Mozart de Catamarca” y “El King” sacaron a relucir toda su jerarquía cuando la situación lo requirió. De esta manera, el catamarqueño se transformó en el jugador en actividad con más títulos obtenidos, 54, superando precisamente a Alejandro Galán en ese rubro (53).
La final femenina
En el primer turno en la pista central se jugó la final de mujeres.
Se midieron de un lado la pareja número uno del mundo, conformada por la porteña Delfina Brea y la española Gemma Triay; por el otro Ariana Sánchez junto a una muy joven Andrea Ustero, ambas de España. Esta dupla hacía su estreno como proyecto para esta temporada, iniciando como terceras favoritas.
Después de un primer set muy disputado y dominado por la dupla hispano-argentina, las españolas tomaron el control del partido. Un segundo set relativamente sencillo colocó las cosas un set por bando.
Ya en el tercero siguió el dominio de “Ari” y Andrea para acabar llevándose el partido con un resultado final de 3-6, 6-1 y 6-4. Dato llamativo: la dupla vencedora necesitó de 10 bolas de partido (“match point”) para cerrar el encuentro.
Con nueva pareja
De esta forma, la española Ariana Sánchez ganó el torneo por tercer año consecutivo y con diferentes parejas (en 2024 y 2025 lo había hecho junto a Paula Josemaría). Junto a su nueva compañera, comienzan a perfilarse como serias candidatas a disputar los primeros puestos de la clasificación del circuito.
El circuito se traslada a Europa en su próxima parada, ya que la cita será en la ciudad de Gijón, España, desde el 2 al 8 de marzo. En esa oportunidad se disputará un P2, torneo con un cuadro reducido en cantidad de participantes y un premio menor a repartir. Las mejores parejas del mundo ya se encuentran inscriptas y no faltarán a la cita.