En la ciudad de Riyadh

Pádel internacional: Agustín Tapia se consagró "rey" en Arabia Saudita

El pasado sábado se jugaron las finales del primer torneo “P1” puntuable del año, disputado en tierras árabes. El catamarqueño Agustín Tapia, junto a su compañero, el español Arturo Coello, se subieron a lo más alto del podio.