Nº 32 del ranking americano

De Santa Fe al continente: el crecimiento de Valentín Reynoso en el pádel

El joven jugador cuenta sus inicios en el deporte y cómo prepara la temporada 2026. Las competencias donde tiene planificado participar lo llevarán a recorrer varios kilómetros. Habla de sus resultados, esfuerzos, dedicación y sueños.