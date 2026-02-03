Con presencia argentina

Expectativas por el comienzo del circuito mundial de pádel el próximo lunes

El circuito “Qatar Airways Premier Pádel Tour” tiene programado su punto de partida en Riyadh, Arabia Saudita, el 9 de febrero. Para las categorías P1 y P2 habrá competencia en Buenos Aires -11 de mayo-, y Asunción una semana después.