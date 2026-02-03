#HOY:

Con presencia argentina

Expectativas por el comienzo del circuito mundial de pádel el próximo lunes

El circuito “Qatar Airways Premier Pádel Tour” tiene programado su punto de partida en Riyadh, Arabia Saudita, el 9 de febrero. Para las categorías P1 y P2 habrá competencia en Buenos Aires -11 de mayo-, y Asunción una semana después.

Arturo Coello, Agustín Tapia, Claudia Fernández and Bea González en la cima de México 2025. Foto: IPFArturo Coello, Agustín Tapia, Claudia Fernández and Bea González en la cima de México 2025. Foto: IPF
Por: 

El próximo lunes 9 de febrero inicia el circuito “Qatar Airways Premier Pádel Tour y tendrá a la ciudad de Riyadh -Arabia Saudita- como anfitriona. Con gran expectativa por la presencia de jugadores de habla hispana, entre quienes destacan españoles y argentinos, el evento será el comienzo de un tour que cerrará el año en Barcelona.

El circuito "Qatar Airways Premier Pádel Tour" comienza en Arabia Saudita. Foto: Archivo IPF

Este circuito, dominado ampliamente por jugadores y jugadoras que representan a España y Argentina, comienza a desandar el camino de las competencias oficiales. El cronograma llevará a los protagonistas por diferentes lugares del planeta, pisando cuatro continentes en ese recorrido y visitando Sudamérica en mayo, donde se disputarán dos fechas puntuables.

Los torneos

El circuito se presenta, como es habitual, con torneos de diferentes categorías y en dos ramas: femenina y masculina. Los eventos más importantes —en la carrera por ser los mejores del año, donde participan la mayor cantidad de parejas y los premios son más suculentos— se denominan “Major” y son cuatro: Qatar, París (que se disputa en el mítico Roland Garros) Roma y México.

En nivel decreciente se presentan los P1 y los P2. Como ejemplo de ellos, en Sudamérica se disputarán dos fechas: el P1 de Buenos Aires, que iniciará el 11 de mayo, y el P2 de Asunción, programado para el 18 del mismo mes.

Dominio hispano-argentino

El ranking de la Federación Internacional de Pádel (FIP) actualmente lo dominan, tanto en la rama femenina como masculina, jugadores bajo las banderas de España y Argentina.

Entre las primeras veinte parejas inscriptas en el cuadro masculino, para la disputa del P1 de Riyadh, encontramos 26 españoles, 12 argentinos y 2 brasileños. En la rama femenina es aún mayor la supremacía de jugadoras que representan a España, 31 jugadoras son de esa nacionalidad, seguidas por cinco compatriotas.

En varones

Si bien ha habido algunos movimientos en cuanto a las parejas que se han inscripto al primer torneo del año, en relación a la temporada pasada, la rama masculina no presenta novedades respecto a las duplas que ostentan el N° 1 y el N° 2.

Expectativas por el comienzo del circuito mundial de pádel el próximo lunesLos argentinos Martín Di Nenno y “El Gato” Tello, durante el P2 de Asunción 2025. Foto: M. Gentina

Ambas son parejas conformadas por un jugador argentino y uno español. En la cima del ranking aparecen el catamarqueño Agustín Tapia (el “Mozart de Catamarca”, tal su apodo televisivo) y el vallisoletano Arturo Coello (el “King Arturo”).

La segunda pareja del ranking la integran el nacido en Olavarría, Buenos Aires, Federico Chingotto y el madrileño Alejandro Galán.

En damas

La pareja que finalizó en lo más alto del ranking en 2025 continúa con su proyecto. Hablamos de la porteña Delfina Brea y Gemma Triay, la natural de Alayor (Islas Baleares, España), quienes dominaron el circuito de forma contundente.

Expectativas por el comienzo del circuito mundial de pádel el próximo lunesDeli Brea y Ari Sánchez, continuarán en la cima de ranking al inicio de la nueva temporada. Foto: M. Gentina

La pareja N° 2 del pasado año se ha separado, ya que Paula Josemaría jugará este año con Bea González y su ex compañera, Ariana Sánchez, lo hará con la muy joven promesa Andrea Ustero. Las cuatro son jugadoras españolas.

