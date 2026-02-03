Expectativas por el comienzo del circuito mundial de pádel el próximo lunes
El circuito “Qatar Airways Premier Pádel Tour” tiene programado su punto de partida en Riyadh, Arabia Saudita, el 9 de febrero. Para las categorías P1 y P2 habrá competencia en Buenos Aires -11 de mayo-, y Asunción una semana después.
Arturo Coello, Agustín Tapia, Claudia Fernández and Bea González en la cima de México 2025. Foto: IPF
El próximo lunes 9 de febrero inicia el circuito “Qatar Airways Premier Pádel Tour” y tendrá a la ciudad de Riyadh -Arabia Saudita- como anfitriona. Con gran expectativa por la presencia de jugadores de habla hispana, entre quienes destacan españoles y argentinos, el evento será el comienzo de un tour que cerrará el año en Barcelona.
El circuito “Qatar Airways Premier Pádel Tour” comienza en Arabia Saudita. Foto: Archivo IPF
Este circuito, dominado ampliamente por jugadores y jugadoras que representan a España y Argentina, comienza a desandar el camino de las competencias oficiales. El cronograma llevará a los protagonistas por diferentes lugares del planeta, pisando cuatro continentes en ese recorrido y visitando Sudamérica en mayo, donde se disputarán dos fechas puntuables.
Los torneos
El circuito se presenta, como es habitual, con torneos de diferentes categorías y en dos ramas: femenina y masculina. Los eventos más importantes —en la carrera por ser los mejores del año, donde participan la mayor cantidad de parejas y los premios son más suculentos— se denominan “Major” y son cuatro: Qatar, París (que se disputa en el mítico Roland Garros) Roma y México.
En nivel decreciente se presentan los P1 y los P2. Como ejemplo de ellos, en Sudamérica se disputarán dos fechas: el P1 de Buenos Aires, que iniciará el 11 de mayo, y el P2 de Asunción, programado para el 18 del mismo mes.
Dominio hispano-argentino
El ranking de la Federación Internacional de Pádel (FIP) actualmente lo dominan, tanto en la rama femenina como masculina, jugadores bajo las banderas de España y Argentina.
Entre las primeras veinte parejas inscriptas en el cuadro masculino, para la disputa del P1 de Riyadh, encontramos 26 españoles, 12 argentinos y 2 brasileños. En la rama femenina es aún mayor la supremacía de jugadoras que representan a España, 31 jugadoras son de esa nacionalidad, seguidas por cinco compatriotas.
En varones
Si bien ha habido algunos movimientos en cuanto a las parejas que se han inscripto al primer torneo del año, en relación a la temporada pasada, la rama masculina no presenta novedades respecto a las duplas que ostentan el N° 1 y el N° 2.
Los argentinos Martín Di Nenno y “El Gato” Tello, durante el P2 de Asunción 2025. Foto: M. Gentina
Ambas son parejas conformadas por un jugador argentino y uno español. En la cima del ranking aparecen el catamarqueño Agustín Tapia (el “Mozart de Catamarca”, tal su apodo televisivo) y el vallisoletano Arturo Coello (el “King Arturo”).
La segunda pareja del ranking la integran el nacido en Olavarría, Buenos Aires, Federico Chingotto y el madrileño Alejandro Galán.
En damas
La pareja que finalizó en lo más alto del ranking en 2025 continúa con su proyecto. Hablamos de la porteña Delfina Brea y Gemma Triay, la natural de Alayor (Islas Baleares, España), quienes dominaron el circuito de forma contundente.
Deli Brea y Ari Sánchez, continuarán en la cima de ranking al inicio de la nueva temporada. Foto: M. Gentina
La pareja N° 2 del pasado año se ha separado, ya que Paula Josemaría jugará este año con Bea González y su ex compañera, Ariana Sánchez, lo hará con la muy joven promesa Andrea Ustero. Las cuatro son jugadoras españolas.