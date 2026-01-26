Nuevas reglas para las competiciones oficiales de pádel
Los principales circuitos de pádel del mundo, la élite del deporte que más ha crecido en los últimos tiempos, arranca el 2026 con varias novedades. Entre los cambios que se podrán observar este año, se destacan diferentes modificaciones reglamentarias.
A partir de ahora las pelotas solo podrá ser blancas o amarillas. Foto: Gentileza Freepik
La Federación Internacional de Pádel (FIP), de cara al cargado calendario 2026, introdujo algunas modificaciones reglamentarias para el desarrollo de sus competencias oficiales. Si bien son de aplicación inmediata para los circuitos puntuables, no tendrán un impacto significativo en el deporte amateur tal como lo conocemos.
Nuevas reglas y dos objetivos: partidos más cortos y mayor seguridad para deportistas. Foto: Archivo
Las nuevas reglas persiguen dos objetivos: por un lado, menor duración de los partidos (reglas compatibles con los tiempos del streaming); y por otro, mayor seguridad para los deportistas.
Star point y el punto de oro
Durante el transcurso de un game (o juego) de cualquier partido de los circuitos profesionales, hasta el año pasado, los puntos igualados en 40, es decir, al sumar tres puntos por lado, se resolvían de la siguiente manera: el ganador del punto que se jugaba a continuación se acreditaba una “ventaja”, lo que implicaba que, si ganaba el punto siguiente, se alzaría con el juego.
Si quien tenía la ventaja perdía el punto siguiente, se volvía a la situación de 40 iguales y volvía a repetirse la secuencia la cantidad de veces que sean necesarias para resolver el resultado.
Esta modificación reglamentaria viene a romper con esta eternidad potencial, decretando que el sistema de ventajas sólo se puede repetir 2 veces y, si ninguno de los contendientes consigue alzarse con el juego, se procede a jugar lo que se denomina punto de oro.
La zona de seguridad exterior de las pistas se amplía de los 2 a los 3 metros. Foto: Archivo
Este punto es una especie de muerte súbita (el lado del que se sacará será elegido por la pareja que recibe) y quién gane ese único punto, sumará un juego a su cuenta personal. No hay modificaciones a las reglas del set ni a la del tie-brek.
También se ha modificado el tiempo de calentamiento obligatorio, ya que pasó de 5 a 3 minutos.
El saque y las pelotas
El momento del saque también tuvo sus cambios. A partir de este año se añaden líneas imaginarias que circunscriben la zona de saque, un pie al menos debe estar en esa zona y la pelota debe ser impactada dentro de la misma.
Las pelotas: hasta 2025 se permitían de cualquier color que contrastará con el de la pista, pero a partir de ahora solo podrá ser blancas o amarillas. Habrá pelotas con diferentes presiones de acuerdo a la altura geográfica donde se jueguen los partidos.
Más seguridad
La zona de seguridad exterior de las pistas se amplía de los 2 a los 3 metros, en virtud de la mayor incidencia que ha ido cobrando el juego exterior al 20 x 10.
Por último se ha establecido una regla que existía como uso y costumbre, tornándola oficial: si se rompe la cuerda de seguridad de la paleta o se escapa de la mano del jugador, la pareja perderá inmediatamente el punto en disputa (recordemos que el uso de la cuerda ya era obligatorio).