Australian Open: Francisco Cerúndolo cayó ante Zverev y no avanzó a cuartos

El argentino Francisco Cerúndolo cayó ante el alemán Alexander Zverev, 3° del ránking ATP, este domingo en la cuarta ronda del Australian Open.
El argentino perdió por 6-2, 6-4 y 6-4. El rival del alemán en la próxima instancia es Tien.
Fue derrota por 6-2, 6-4 y 6-4 en los octavos de final del primer Grand Slam del calendario anual.
Cerúndolo es el tenista argentino que más lejos llegó en el Abierto de Australia este 2026, siendo Tomás Etcheverry el más cercano habiendo sido eliminado en tercera ronda ante el kazajo Aleksandr Bublik.
El rival de los cuartos de final será el estadounidense Learner Tien, 29° del ránking ATP, quien venció al ruso Daniil Medvedev, 12° del ránking ATP, por 6-4, 6-0 y 6-3.
En el cuadro de dobles masculino, los argentinos Tomás Etcheverry y Camilo Ugo Carabelli fueron eliminados en tercera ronda por la dupla francesa de Sadio Doumbia y Fabien Reboul en un 7-6, 6-7 y 6-1.
Caso contrario el del argentino Horacio Zeballos junto a su pareja española Marcel Granollers, quienes superaron a los estadounidenses Robert Cash y James Tracy por 6-3, 3-6 y 6-3 para meterse en cuartos de final.