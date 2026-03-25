El Premier Padel de Miami entra en ritmo con fuerte presencia argentina
La competencia empieza a tomar forma, tras las etapas clasificatorias del torneo P1 que se desarrolla en Estados Unidos. Se jugará hasta el próximo domingo, cuando se coronarán las dos mejores duplas en la ramas masculina y femenina.
El torneo comenzó el domingo y se extiende durante una semana. Foto: El Litoral
El Premier Padel de Miami dejó atrás sus primeras jornadas de clasificación y comenzó a tomar forma con el inicio progresivo del cuadro principal, en un certamen que se extenderá hasta el próximo domingo y que reúne a las principales figuras del circuito internacional.
Luego del arranque el pasado fin de semana con las rondas de “qualy”, el torneo que se desarrolla en el Miami Convention Center —a metros de la reconocida Lincoln Road— ingresó en una etapa de mayor intensidad competitiva, con el avance de varias duplas argentinas y la inminente presentación de los principales cabezas de serie.
El torneo ingresó en una etapa de mayor intensidad competitiva. Foto: El Litoral
Durante los primeros días, el predio terminó de consolidar su infraestructura con seis pistas montadas —cuatro de competencia y dos de entrenamiento— además de espacios comerciales y gastronómicos que acompañan el crecimiento progresivo del público.
En ese contexto, los espectadores ya comenzaron a colmar las instalaciones y a seguir de cerca tanto los partidos como las rutinas de las mejores parejas del mundo.
Argentinos en foco
En lo estrictamente deportivo, los referentes de Argentina tuvieron una actuación mayormente positiva en las instancias iniciales. Entre los resultados destacados aparece el triunfo del quilmeño Luciano “Lucho” Capra, quien junto al español Víctor Ruiz superó a la dupla Rubio-Ruiz en un exigente partido que se definió en tres sets.
Los argentinos tuvieron una actuación mayormente positiva en las instancias iniciales. Foto: El Litoral
También logró avanzar el pergaminense Juan Ignacio “Juani” De Pascual, mientras que el chaqueño Renzo Núñez y el porteño Ramiro “Rama” Valenzuela sortearon con éxito sus respectivos compromisos. En contrapartida, quedaron eliminados en esta fase varios representantes nacionales, entre ellos la dupla Sager-Rubini, Maxi Sánchez Blasco y Federico Chiostri.
Uno de los focos estuvo puesto en Miguel Lamperti, el experimentado jugador de Bahía Blanca que, a sus 47 años y en lo que anunció como su última temporada en el circuito, se despidió de manera temprana. Junto al joven español Alberto García Trabanco, cayó en sets corridos ante la pareja italiana Abbate-Montiel.
Segunda jornada
La segunda jornada, disputada el martes, consolidó la tendencia favorable para los argentinos: se registraron ocho victorias contra tres derrotas.
Entre ellas, sobresalió el triunfo de Maximiliano Arce, en dupla con el gallego Pablo Lijó, quienes avanzaron a los 32avos de final tras imponerse por 7-5 y 7-6. De Pascual volvió a destacarse con una contundente victoria, mientras que también avanzaron Belluati, Torre y Agustín Gutiérrez.
El oriundo de Villa Mercedes, Maxi Sánchez Blazco, cayó ante la dupla Castaño y Jofre. Foto: El Litoral
En el cuadro femenino, que comenzó su actividad en esta etapa, lograron avanzar Claudia Jensen, Virginia Riera y Martina Fassio, mientras que la cordobesa Bidahorria quedó eliminada.
Con este panorama, el torneo entra ahora en una fase clave: este miércoles comenzarán a competir las principales duplas del ranking mundial en ambas ramas, lo que elevará el nivel de exigencia y marcará el rumbo hacia las instancias decisivas del certamen organizado por la Federación Internacional de Pádel (FIT).