El Premier Pádel de Miami se encamina a la definición con mayoría de favoritos
El certamen entró en su etapa decisiva con los octavos de final en marcha. Las principales parejas del circuito ratificaron su jerarquía, mientras que los argentinos protagonizaron una jornada positiva. La nota de color la dio la presencia del tenista Carlos Alcaraz.
Agustín Tapia junto a Arturo Coello, pareja N° 1 del circuito. Foto: Matías Gentina
El Miami Premier Pádel empieza a perfilar a sus candidatos. Con los cuadros ya definidos, el torneo que se disputa en Florida ingresó en su tramo más exigente, donde cada partido comienza a tener peso específico en la carrera hacia la final del domingo. En ese escenario, las principales duplas del ranking masculino no dejaron margen para sorpresas y avanzaron con autoridad.
Federico Chingoto, junto a Alejandro Galán, superaron la etapa de 16 avos. Foto: Matías Gentina
Las cuatro primeras parejas del mundo —todas con fuerte presencia hispano-argentina— cumplieron con los pronósticos: Agustín Tapia–Arturo Coello, Federico Chingotto–Alejandro Galán, Franco Stupaczuk–Miguel Yanguas y Juan Lebrón–Leo Augsburger superaron sus compromisos sin sobresaltos y se metieron en octavos de final.
En total, diez argentinos siguen en competencia dentro de los 32 jugadores que permanecen en carrera.
Jornada positiva para los argentinos
La delegación albiceleste tuvo una actuación destacada en Miami, con varios triunfos que consolidaron su protagonismo en el certamen. Uno de los partidos más comentados fue el de la dupla compuesta por Daniel “Sanyo” Gutiérrez y Gonzalo Alfonso, quienes sacaron adelante un duelo exigente y accidentado ante los españoles Capra–Ruiz.
Martín Di Nenno, junto a "Momo" González, superaron la etapa de 32º en sets corridos. Foto: Matías Gentina
El encuentro, que se definió en tres sets (6-3, 6-7 y 6-4), tuvo un momento de tensión cuando Alfonso sufrió un corte en la frente tras un esfuerzo defensivo en el segundo parcial. El propio jugador confirmó luego que recibió siete puntos de sutura, aunque logró continuar en cancha y sellar la victoria.
También avanzó Martín Di Nenno, junto al español “Momo” González, séptima pareja del torneo, tras imponerse por 6-2 y 7-6 en un cruce con fuerte presencia argentina frente a Juan Cruz Beluatti y Facundo Domínguez. A su vez, la dupla íntegramente nacional de Tino Libaak y Alex Chozas mostró solidez para superar a los españoles Fernández–Diestro por 6-2 y 6-4.
El misionero "Leo" Augsburguer, junto a Juan Lebrón, pasan de ronda sin contratiempos. Foto: Matías Gentina
Otro que festejó fue “Tolito” Aguirre, quien en pareja con el español Arroyo venció a Santigosa–Sintes por 6-2 y 7-5, asegurando su lugar en la siguiente instancia.
Una visita estelar
En el cuadro femenino, la actividad también dejó buenas noticias para las representantes argentinas. Claudia Jensen —nacida en Madrid pero representante argentina— avanzó junto a Tamara Icardo a los octavos de final con un contundente triunfo por 6-2 y 6-1. En tanto, Virginia Riera y Martina Fassio ya habían sellado previamente su clasificación.
La expectativa en esta rama crece con el debut de las principales parejas del ranking, entre ellas la número uno del mundo, que tiene en sus filas a la bonaerense Delfina Brea, quien iniciaba su camino en el torneo.
Franco "Stupa" y Yanguas. Sin problemas consiguieron su pase a 8vos. Foto: Matías Gentina
Entre los eliminados de la jornada figuran Maximiliano Arce, Juani De Pascual y Aranzazu Osoro, quienes no lograron superar sus respectivos compromisos.
Como nota destacada fuera de la competencia, el torneo contó con la presencia del tenista español Carlos Alcaraz, quien asistió como invitado y sumó atractivo a un evento que combina espectáculo, figuras y un alto nivel competitivo en cada jornada.