El Quillá y Ciclón Racing, eliminados de la Copa Federación

La final de la Copa Federación de fútbol 2026 se repetirá como en 2025. Centenario de San José de la Esquina, último campeón, enfrentará a Atlético Tostado, quien fuera subcampeón.
La Copa Federación de fútbol tendrá la misma definición que la temporada pasada. Atlético Tostado y Centenario de San José de la Esquina clasificaron a la final.
La final de la Copa Federación de fútbol 2026 se repetirá como en 2025. Centenario de San José de la Esquina, último campeón, enfrentará a Atlético Tostado, quien fuera subcampeón.
Sin lugar a dudas, los dos mejores equipos en este último tiempo, que vienen sosteniendo el rendimiento y nivel con el correr de los campeonatos. El elenco de la Liga Ceresina llega por tercera vez consecutiva en la definición, después de haber quedado con el título en 2024.
El equipo del sur provincial, que tiene como emblema a Facundo Bertoglio, ex jugador de Colón, volvió a ganar en la semifinal ante Ciclón Racing, en este caso en Santa Fe.
Ante un importante marco de público en el Campo de Deporte “8 de enero”, el “León” se impuso por 1 a 0 con el tanto de Juan Martín Masqueda, a los 30 minutos de la primera mitad.
El equipo conducido por Román Bertoglio pudo sobreponerse a las adversidades y, tras haber quedado abajo en la tabla general luego de la fase de grupos, pudo eliminar a sus rivales en octavos, cuartos y semifinales, todos de visitante en el partido de vuelta. Las víctimas: Morning Star de Rosario, Deportivo Gödeken y ahora Ciclón Racing.
Atlético Tostado parecía que tenía la serie definida ante Náutico El Quillá, se complicó en los últimos minutos y estuvo al borde de ir a los penales.
El “Verde” había ganado en la ida por 2 a 0 en Santo Tomé, por lo que definía con cierta tranquilidad la vuelta. Ya se había puesto en ventaja en el complemento por intermedio de Esteban Demaría, generando un 3 a 0 difícil de igualar.
El Quillá, con mucho corazón y coraje, pudo dar vuelta el partido por intermedio de Sebastián Ingino y, a pocos minutos del final, Joaquín Felizia, decretaron la victoria del “Tiburón”, aunque le faltó un gol más para los penales.
A pesar de esto, un gran torneo para El Quillá que, al igual que Ciclón Racing, serán dos de los cuatro equipos de la Liga Santafesina que representarán en la Copa Santa Fe y comenzarán su participación en la tercera fase.
Como en 2025, la final será Centenario de San José de la Esquina y Atlético Tostado. También, como la última definición, se reitera el orden de las localías, siendo el primer encuentro en el sur provincial y definiendo en el noroeste de Santa Fe. El que se consagre, obtendrá su segunda estrella en este certamen.
En la rama femenina, Coliseo de Santa Fe perdió 6 a 1 ante Defensores de la Costa y fue eliminado del campeonato.