"No corren": el particular diagnóstico del capitán de Zambia sobre la Selección Argentina
El seleccionado africano arribó a Buenos Aires y realizó su primer entrenamiento en la Casa Amarilla. Los jugadores vieron el partido contra Mauritania desde el hotel y llegan con expectativas para el próximo rival en La Bombonera.
Zambia, durante el entrenamiento nocturno en Boca Juniors. Foto: Asociación de Fútbol de Zambia.
Pálida fue la actuación que dejó la Selección Argentina en el primer amistoso de la fecha FIFA. Un pobre 2 a 1 contra Mauritania dejó reproches por el nivel de juego tanto de los propios jugadores como del entrenador Lionel Scaloni, conscientes de que el conjunto debe dar más de cara al Mundial. En ese análisis, llamó la atención la declaración del capitán de Zambia: "No corren mucho...", sostuvo en la previa del encuentro que se jugará el próximo martes en la Bombonera.
La selección de Zambia arribó a Buenos Aires el viernes por la noche y se instaló para recuperarse del viaje antes del entrenamiento en la Casa Amarilla, con vistas al duelo contra Argentina, partido que afrontarán como próximo rival del seleccionado anfitrión y que genera expectativas entre cuerpo técnico y jugadores.
Tras el entrenamiento el plantel zambiano regresó a la Casa donde se aloja en Buenos Aires y varios futbolistas vieron el amistoso Argentina–Mauritania desde el hotel; esa observación alimentó las expectativas del grupo y el staff técnico del seleccionado africano definió ajustes para el duelo en la Bombonera.
"De Argentina puedo decir que es un equipo muy táctico, que no corren mucho pero, tienen muchos jugadores grandes. Este martes tendremos que dar un 200 por ciento", dijo Kingstone Mutandwa, delantero de SV Ried, y esa frase sintetiza el crudo análisis que hace el cuerpo técnico del próximo rival.
Entrenamiento en la Casa Amarilla y adaptación al horario porteño
El entrenamiento en la Casa Amarilla tuvo foco en la recuperación y la readaptación tras el largo arribo a Buenos Aires; el seleccionado zambiano buscó que los jugadores recuperen fuerza y ritmo antes del duelo contra Argentina en La Bombonera.
El seleccionado africano trabajó aspectos físicos para adaptarse al horario tras el arribo desde Lusaka con escalas; el cuerpo técnico del equipo zambiano priorizó la recuperación por el jet lag y la preparación táctica pensando en el crudo análisis del rival argentino.
Zambia, durante el entrenamiento nocturno en Boca Juniors. Foto: Asociación de Fútbol de Zambia.
En la práctica, el cuerpo técnico del seleccionado africano planificó bloques de trabajo físico y ejercicios de táctica para enfrentar al próximo rival; la intención fue equilibrar cargas y preparar a cada jugador para la exigencia del estadio porteño.
George Lwandamina, entrenador interino, indicó que es importante acostumbrarse lo antes posible al huso horario y al entorno de Buenos Aires, y por eso priorizaron el entrenamiento en la Casa Amarilla como parte de la puesta a punto para el enfrentamiento en la Bombonera.
En la rutina del día también figuró la adaptación estructural del equipo: la delegación programó sesiones en espacios reducidos en la Casa Amarilla y repasó referencias del plantel argentino para el próximo choque contra la selección local.
Declaraciones, observación del amistoso y expectativas del plantel
Varios integrantes del seleccionado africano mostraron confianza después de ver el amistoso Argentina–Mauritania desde el hotel; Chanka Zimba expresó que quieren representar bien a Zambia y que no hay mejor escenario que jugar contra el campeón del mundo en La Bombonera.
Chanka Zimba, delantero de Inverness Caledonian Thistle, indicó que trabajaron en el estadio y que quiere ser parte del partido; la postura de los jugadores refleja expectativas positivas pese a la condición histórica de peso de Argentina como rival.
Zambia, durante el entrenamiento nocturno en Boca Juniors. Foto: Asociación de Fútbol de Zambia.
La nómina de convocados incluye nombres de clubes locales como Power Dynamos y Mufulira Wanderers, además de figuras que juegan en Europa y África; entre los citados figuran Willard Mwanza, Patson Daka, Fashion Sakala y otros jugadores que conforman el seleccionado zambiano.
Desde la llegada y durante los entrenamientos en la Casa Amarilla, el staff técnico repitió que la clave será equilibrar recuperación y intensidad para llegar con power físico y táctico al encuentro contra la selección Argentina en la Bombonera.
El plantel africano, que ocupa el puesto 91 en el ranking FIFA según antecedentes, presenta un registro reciente con siete partidos sin triunfos antes de arribar a Buenos Aires, y afronta el duelo buscando una presentación competitiva ante el anfitrión.
El arribo, el entrenamiento en la Casa Amarilla y las expresiones de los futbolistas componen el escenario inmediato en el que el seleccionado de Zambia prepara su actuación en La Bombonera contra Argentina.