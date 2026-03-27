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Sorpresa en Argentina: Messi arranca en el banco ante Mauritania

Lionel Scaloni confirmó la formación de la Selección para el amistoso en La Bombonera y la principal novedad pasa por la ausencia de Lionel Messi en el once inicial ante Mauritania.

Sorpresa en Argentina: Messi no es titular ante Mauritania. Foto: ReutersSorpresa en Argentina: Messi no es titular ante Mauritania. Foto: Reuters
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Argentina ya tiene equipo para enfrentar a Mauritania y la noticia más fuerte está en el banco de suplentes: Lionel Messi no será titular en La Bombonera. En su lugar, Scaloni apostó por un once con Emiliano Martínez; Molina, Romero, Senesi y Acuña; Mac Allister, Enzo Fernández y Nico Paz; Thiago Almada, Nicolás González y Julián Álvarez.

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La decisión le da lugar a una delantera distinta, con Almada, Nico González y Julián desde el arranque, mientras que Messi esperará su momento entre los relevos.

Del otro lado, Mauritania también confirmó su formación y saldrá con Mamadou Diop; Brahima Keita, Aly Abeid, Lamine Ba, Jordan Lefort; Oumar Ngom, Maata Magassa, Beyatt Lekoueiry; Djeydi Gassama, Aboubakary Koita y Mamadou Diallo.

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