Sorpresa en Argentina: Messi arranca en el banco ante Mauritania

Argentina ya tiene equipo para enfrentar a Mauritania y la noticia más fuerte está en el banco de suplentes: Lionel Messi no será titular en La Bombonera. En su lugar, Scaloni apostó por un once con Emiliano Martínez; Molina, Romero, Senesi y Acuña; Mac Allister, Enzo Fernández y Nico Paz; Thiago Almada, Nicolás González y Julián Álvarez.
La decisión le da lugar a una delantera distinta, con Almada, Nico González y Julián desde el arranque, mientras que Messi esperará su momento entre los relevos.
Del otro lado, Mauritania también confirmó su formación y saldrá con Mamadou Diop; Brahima Keita, Aly Abeid, Lamine Ba, Jordan Lefort; Oumar Ngom, Maata Magassa, Beyatt Lekoueiry; Djeydi Gassama, Aboubakary Koita y Mamadou Diallo.