La Selección Argentina recibe a Mauritania: cómo verlo en vivo y las formaciones confirmadas
La Selección argentina enfrenta este viernes a Mauritania en un amistoso internacional en La Bombonera. El equipo de Lionel Scaloni inicia su preparación final rumbo al Mundial 2026 y tendrá a varios campeones del mundo en cancha, entre ellos, Messi.
La Selección Argentina recibe a Mauritania: cómo verlo en vivo y las formaciones confirmadas. Foto: Reuters
La Selección argentina vuelve a presentarse este viernes en Buenos Aires con un amistoso ante Mauritania, en La Bombonera, desde las 20.15. El encuentro servirá como primer ensayo del equipo de Lionel Scaloni en este 2026 y marcará el arranque de una ventana que tendrá el foco puesto en la puesta a punto para la Copa del Mundo.
La idea original era disputar la Finalissima ante España, pero la imposibilidad de cerrar esa cita obligó a modificar el plan y a buscar rivales para sostener la actividad del campeón del mundo en un año decisivo.
Lionel Messi arrancará en el bancop. Foto: Reuters
Más allá de la distancia entre un seleccionado y otro, el amistoso puede convertirse en una prueba útil para futbolistas que todavía pelean por un lugar definitivo en la lista. En ese marco, cada minuto empieza a tener valor, incluso en una noche que, en la previa, asoma despareja.
Con el equipo ya confirmado, Scaloni apostó por una formación con varios nombres habituales y otras piezas que buscan sumar rodaje. La principal novedad pasa por la ausencia de Lionel Messi en el once inicial, ya que el capitán ocupará un lugar entre los suplentes.
Lionel Scaloni confirmó el equipo. Foto: Xinhua
El once de Argentina y la sorpresa con Messi
Argentina saldrá a la cancha con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Marcos Senesi y Marcos Acuña; Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Nico Paz; Thiago Almada, Nicolás González y Julián Álvarez. El entrenador es Lionel Scaloni.
La decisión de dejar a Messi en el banco modifica el foco previo del amistoso. El capitán sigue siendo la gran atracción de la noche en La Bombonera, pero esta vez el arranque tendrá como protagonistas a varios nombres que buscan ganarse un lugar en la estructura definitiva del equipo.
Mauritania, con equipo confirmado para visitar a la campeona del mundo
Enfrente estará una Mauritania dirigida por Aritz López Garai, que llega a la Argentina para medirse con el campeón del mundo y sumar una experiencia de enorme exposición en uno de los estadios más emblemáticos del continente.
Mauritania formará con Mamadou Diop; Brahima Keita, Aly Abeid, Lamine Ba y Jordan Lefort; Oumar Ngom, Maata Magassa y Beyatt Lekoueiry; Djeydi Gassama, Aboubakary Koita y Mamadou Diallo. El DT es Aritz López Garai.
Cómo ver el partido
El amistoso se podrá ver en vivo por televisión a través de Telefe y D Sports. También habrá opciones online en plataformas de cable y streaming habilitadas para esas señales, en una noche que tendrá una atención masiva por tratarse de una de las últimas presentaciones de la Selección en el país antes del Mundial.