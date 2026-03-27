En La Bombonera

La Selección Argentina recibe a Mauritania: cómo verlo en vivo y las formaciones confirmadas

La Selección argentina enfrenta este viernes a Mauritania en un amistoso internacional en La Bombonera. El equipo de Lionel Scaloni inicia su preparación final rumbo al Mundial 2026 y tendrá a varios campeones del mundo en cancha, entre ellos, Messi.