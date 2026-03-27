Ante el Lille

Dura sanción de la UEFA a Estrella Roja tras desplegar un mensaje religioso

El club de Belgrado fue multado con 95.500 euros tras el partido en la vuelta de la repesca del pasado 26 de febrero en su estadio en el que los hinchas desplegaron un retrato de San Simeón y arrojaron bengalas al campo de juego.