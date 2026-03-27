Dura sanción de la UEFA a Estrella Roja tras desplegar un mensaje religioso

Estrella Roja fue sancionada por la UEFA con 95.500 euros por los incidentes ocurridos el pasado 26 de febrero en Belgrado, en la vuelta de la repesca de la Champions League ante el Lille en el estadio del club serbio. La sanción incluye 40.000 euros por la transmisión de un mensaje no deportivo y por desprestigio, una multa derivada de que los hinchas desplegaron un retrato de San Simeón acompañado del texto "Que su nuestra fe los guíe hasta la victoria". La organización consideró el contenido no deportivo y sancionable.
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Además de la multa de 40.000 euros por el retrato y el mensaje, la UEFA impuso 17.000 euros por el encendido de bengalas, 10.500 euros por el lanzamiento de objetos y 28.000 euros por el bloqueo de los pasillos de acceso a la grada. La suma total de 95.500 euros responde a ese desglose y fue aplicada por la comisión disciplinaria tras revisar los incidentes en la vuelta de la repesca ante el Lille en Belgrado en febrero.
El hecho central que motivó la sanción fue que hinchas desplegaron un retrato en la cabecera del estadio; ese gesto, junto con otros actos como bengalas y bloqueo de accesos, constituyó la base para la sanción. La UEFA detalló montos y conceptos: Estrella Roja 40.000 euros por mensaje inadecuado, 17.000 euros por bengalas, 10.500 euros por lanzamiento de objetos y 28.000 euros por bloqueo de accesos, aplicados tras el partido de vuelta en la repesca.
La decisión llega después de la ida celebrada el 19 de febrero en Francia, cuando la UEFA multó al Lille con 89.000 euros, de los cuales 15.000 euros respondieron a un mensaje político de hinchas franceses y el resto por bengalas, lanzamiento de objetos y bloqueo de accesos; la ida y la vuelta conformaron así un expediente disciplinario cruzado entre Lille y Estrella Roja.
Multa y motivos
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La sanción a Estrella Roja está compuesta por varios conceptos económicos claramente detallados por la UEFA: 40.000 euros por la exhibición de un mensaje considerado no deportivo, 17.000 euros por bengalas, 10.500 euros por lanzamiento de objetos y 28.000 euros por bloqueo de pasillos, totalizando 95.500 euros. El organismo disciplinario vincula estos cargos a los incidentes registrados en la vuelta de la repesca en Belgrado ante el Lille y a la conducta de hinchas desplegaron material en la grada.
El capítulo del mensaje no deportivo se centró en un retrato de San Simeón con un lema religioso mostrado por la afición en el estadio; la UEFA calificó ese tipo de contenido como pasible de sanción por desprestigio del fútbol y de la propia organización. La multa económica se suma a las sanciones impuestas al rival en la ida, lo que refleja la atención de la UEFA sobre incidentes en la repesca.
El registro disciplinario especifica montos por acciones concretas y por bloqueo de accesos, con implicaciones directas para la gestión del club y la seguridad en el estadio. La sanción pretende responder a la combinación de conductas: mensaje, bengalas, lanzamiento de objetos y obstrucción de pasillos durante la vuelta de la repesca en febrero ante Lille en Belgrado.
Antecedentes y consecuencia
En la ida, el Lille recibió multas por una pancarta política y por conductas similares, y la UEFA aplicó sanciones económicas por incidentes en el estadio visitante; la secuencia de multas en la ida y en la vuelta muestra la continuidad del procedimiento disciplinario entre clubes implicados en la repesca. El expediente incluye referencias a mensajes políticos y a la publicación posterior en la web del club serbio como parte del contexto.
La UEFA considera explícitamente que ese tipo de contenido es no deportivo y totalmente prohibido por su normativa disciplinaria, y aplicó las multas correspondientes a ambos clubes como herramienta sancionadora. La sanción económica a Estrella Roja refleja tanto el incidente principal por el retrato como otras conductas de los hinchas desplegaron que afectaron el orden en el estadio.
Como consecuencia institucional verificable, la UEFA impuso 95.500 euros a Estrella Roja por los incidentes de la vuelta de la repesca, y el expediente mantiene la advertencia sobre la prohibición de contenidos no deportivos en los partidos de la competición europea.