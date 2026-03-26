Italia pasó el primer examen en el repechaje y buscará el pasaje al Mundial frente a Bosnia

La selección de Italia dio un paso fundamental en su búsqueda por regresar a la Copa del Mundo tras ausentarse en las últimas dos ediciones.
Con goles de Tonali y Kean, el equipo azzurro logró superar a Irlanda del Norte. Logró pasar la presión inicial y terminó por sellar su pase a la instancia final del repechaje, donde enfrentará a Bosnia.
La selección de Italia dio un paso fundamental en su búsqueda por regresar a la Copa del Mundo tras ausentarse en las últimas dos ediciones.
En el New Balance Arena de Bérgamo, la "Azzurra" venció 2-0 a Irlanda del Norte en las semifinales de la Llave A del repechaje europeo hacia el Mundial 2026.
El encuentro fue complejo para el local durante la primera etapa, donde los nervios y la falta de eficacia marcaron el ritmo de juego. Mateo Retegui, el delantero nacido en Argentina, tuvo oportunidades claras que no pudo concretar ante la solidez del arquero Pierce Charles.
La apertura del marcador llegó a los 10 minutos del complemento, tras un primer tiempo deslucido y sin juego asociado. Sandro Tonali capturó un rebote en el borde del área y definió con potencia para el 1-0 que desató el delirio en el estadio.
A los 34 minutos, Moise Kean sentenció el resultado final para el equipo dirigido por Luciano Spalletti. El delantero recibió un pase largo de Tonali, controló dentro del área y, tras una pausa, remató de zurda para que el balón ingresara tras dar en el poste.
Con este resultado, Italia rompió una paridad que generaba tensión y se posiciona en la final de su llave. Allí enfrentará a Bosnia, que dejó en el camino a Gales por penales, para determinar quién se queda con el cupo mundialista.
La jornada de eliminatorias de la UEFA dejó otros clasificados a las finales por los últimos lugares en el Mundial. En la Llave B, Suecia superó 3-1 a Ucrania con un triplete de Viktor Gyokeres y definirá el pasaje ante Polonia, que venció 2-1 a Albania.
Por su parte, Turquía derrotó 1-0 a Rumania con una asistencia de Arda Güler y jugará la final de la Llave C ante Kosovo. El equipo kosovar protagonizó la sorpresa de la fecha al eliminar a Eslovaquia con un vibrante 4-3 como visitante.
Finalmente, Dinamarca goleó 4-0 a Macedonia del Norte y definirá su pase contra República Checa, que venció por penales a Irlanda. La resolución de estos cruces determinará qué selecciones completan la representación europea en la próxima cita máxima.