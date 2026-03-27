Inter Miami bautizó una tribuna con el nombre de Messi en su nuevo estadio

Inter Miami oficializó este jueves un nuevo homenaje para Lionel Messi: una de las tribunas de su flamante Nu Stadium se llamará “Leo Messi Stand”. La decisión fue comunicada por el propio club a través de sus canales oficiales y convierte al rosarino en un caso inusual dentro del deporte mundial: el de un jugador en actividad que compite regularmente en un estadio con una grada bautizada en su honor.
El reconocimiento forma parte de la inauguración del nuevo estadio del club en Florida, que tendrá capacidad para 26.700 espectadores y abrirá sus puertas el 4 de abril de 2026 con el partido entre Inter Miami y Austin FC.
Un homenaje inédito para un jugador en actividad
En el anuncio oficial, Inter Miami explicó que la decisión no está ligada a la nostalgia, sino al presente que sigue construyendo Messi dentro y fuera de la cancha. El club destacó que se trata del primer deportista del mundo que jugará habitualmente como local en un estadio con una tribuna nombrada en su honor.
Dónde estará la “Leo Messi Stand”
La nueva Leo Messi Stand ocupará sectores centrales de la grada este del estadio. Según la información difundida por Inter Miami, abarcará las secciones 117 a 121 en la bandeja baja y 217 a 223 en la parte superior.
Además, el club adelantó que los hinchas ubicados en ese sector tendrán acceso a experiencias especiales vinculadas al nuevo estadio. El objetivo es que la tribuna se convierta no solo en un homenaje simbólico, sino también en uno de los espacios distintivos del Nu Stadium desde su inauguración.
El impacto de Messi en Inter Miami
La explicación institucional de Inter Miami se apoya en números y títulos. Desde su llegada en 2023, Messi condujo al club a la conquista de la Leagues Cup 2023, el Supporters’ Shield 2024 y la MLS Cup 2025, los primeros grandes trofeos de la historia de la franquicia.
Un estadio nuevo para una nueva era
El Nu Stadium será la nueva casa de Inter Miami dentro del complejo de Miami Freedom Park. El proyecto, valuado en torno a los mil millones de dólares, busca consolidar al club como uno de los emblemas de la nueva etapa de la MLS.
En ese marco, la figura de Messi aparece como la pieza central del relato institucional. El homenaje a la tribuna no sólo reconoce su rendimiento dentro del campo, sino también el salto de visibilidad global que provocó desde su desembarco en Florida, algo que modificó la escala comercial, deportiva y mediática del equipo.