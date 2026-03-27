#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
Amistoso internacional

La Selección estrena camiseta alternativa ante Mauritania en La Bombonera

Argentina usará este viernes una nueva camiseta alternativa en el amistoso frente a Mauritania. El modelo, presentado con el mensaje “Nuestra piel está lista”, forma parte de la colección 2026 de adidas.

Argentina estrenará su nueva camiseta alternativa en el amistoso ante Mauritania.Argentina estrenará su nueva camiseta alternativa en el amistoso ante Mauritania.
Seguinos en
Por: 

La Selección argentina aprovechará el amistoso ante Mauritania para mostrar en cancha su nueva camiseta alternativa. El estreno se dará este viernes en La Bombonera, en una noche que también servirá como presentación oficial de una indumentaria que ya había empezado a circular en redes.

Argentina estrenará su nueva camiseta alternativa en el amistoso ante Mauritania.Así está el vestuario en La Bombonera

El nuevo modelo alternativo de Argentina es negro y combina detalles en celeste brillante y azul. Adidas lo presenta como un diseño dinámico inspirado en la expresión artística de la ciudad, con el trébol de la marca y el escudo de la AFA bordados.

Argentina estrenará su nueva camiseta alternativa en el amistoso ante Mauritania.Así es la versión alternativa para arqueros

La camiseta forma parte de la línea 2026 de la marca y ya está disponible en la tienda oficial en su versión para hinchas y también en la edición Messi. El lanzamiento se suma a la expectativa por ver a Lionel Scaloni y sus jugadores en una de las últimas etapas de preparación rumbo al Mundial.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Selección Argentina de Fútbol
AFA
Lionel Messi
Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro