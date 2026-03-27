La Selección estrena camiseta alternativa ante Mauritania en La Bombonera

La Selección argentina aprovechará el amistoso ante Mauritania para mostrar en cancha su nueva camiseta alternativa. El estreno se dará este viernes en La Bombonera, en una noche que también servirá como presentación oficial de una indumentaria que ya había empezado a circular en redes.
La camiseta forma parte de la línea 2026 de la marca y ya está disponible en la tienda oficial en su versión para hinchas y también en la edición Messi. El lanzamiento se suma a la expectativa por ver a Lionel Scaloni y sus jugadores en una de las últimas etapas de preparación rumbo al Mundial.