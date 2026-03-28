Una victoria que no deja nada

La selección jugó con displicencia y aburrió

A poquitos meses del Mundial y ante un rival de cuarto nivel, Argentina dominó en el primer tiempo, hizo los dos goles y luego, con Messi en la cancha en el segundo tiempo, jugó realmente mal. Fue el peor partido de la selección en los últimos tiempos y el castigo llegó en el final con el descuento de Mauritania.