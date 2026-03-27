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Así fue el gol de Enzo Fernández para abrir el marcador ante Mauritania

El volante de la Selección argentina marcó el 1-0 en La Bombonera tras una buena llegada por derecha de Nahuel Molina, que envió un centro raso para romper el cero ante Mauritania.

Así fue el gol de Enzo Fernández para el 1-0 de Argentina ante Mauritania. Foto: ReutersAsí fue el gol de Enzo Fernández para el 1-0 de Argentina ante Mauritania. Foto: Reuters
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Argentina encontró rápido la ventaja ante Mauritania y el encargado de abrir el marcador fue Enzo Fernández. El mediocampista apareció en posición ofensiva para conectar un centro raso de Nahuel Molina y definir la jugada que rompió el empate en La Bombonera.

La acción nació por la derecha, con una proyección profunda de Molina, que llegó hasta el fondo y metió una asistencia baja al corazón del área. Allí apareció Enzo, que acompañó la jugada y resolvió para poner el 1-0 en el amistoso de la Selección.

El tanto le dio a Argentina la tranquilidad que buscaba en el arranque y premió una secuencia simple pero efectiva: desborde, pase atrás y llegada limpia desde la segunda línea para lastimar a Mauritania.

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