Messi arranca como suplente ante Mauritania: cuántas veces le pasó en Argentina
Lionel Messi comenzará este viernes en el banco ante Mauritania y volverá a una escena poco habitual en su historia con la Selección argentina. Los registros muestran que fueron muy pocas las veces en que no arrancó como titular.
Messi vuelve a arrancar como suplente en una situación poco habitual en la Selección. Foto: Reuters
Ver a Lionel Messi como suplente en la Selección sigue siendo una rareza. La decisión de Lionel Scaloni para el amistoso ante Mauritania reabre una estadística poco frecuente en la carrera del capitán, acostumbrado a empezar desde el primer minuto en casi todas sus noches con la camiseta argentina.
Según las estadísticas, Messi fue suplente 28 veces con la Selección mayor a lo largo de su carrera. De ese total, ingresó en 20 partidos y en siete se quedó en el banco sin sumar minutos, una marca que refleja lo excepcional que resulta verlo fuera del once inicial.
El desglose de esas suplencias también ayuda a poner en contexto el dato. Según las estadísticas, ocho fueron por Eliminatorias, cinco en Copa América, cuatro en Mundiales y diez en amistosos. Es decir, la situación se repartió en distintos torneos, aunque siempre se mantuvo como una excepción dentro de su recorrido.
La primera vez que Messi salió desde el banco fue en su debut oficial con la Selección mayor, el 17 de agosto de 2005 ante Hungría. Aquella noche entró en el segundo tiempo y fue expulsado apenas segundos después, en uno de los comienzos más extraños de toda su historia con Argentina.
Incluso en ese rol menos habitual, Messi también dejó una marca fuerte. Según las estadísticas, convirtió 12 goles ingresando como suplente con la Selección argentina, una cifra que confirma su peso incluso cuando no arranca como titular.
Entre esas noches aparecen momentos muy recordados, como su gol ante Serbia y Montenegro en el Mundial de 2006, el hat-trick frente a Panamá en la Copa América Centenario 2016 y el doblete ante Jamaica en 2022. Aun entrando con el partido en marcha, Messi logró ser decisivo muchas veces.
La foto del gol contra Serbia y Montenegro. Foto: Archivo Reuters
El antecedente más reciente y lo que viene
La última vez que Messi comenzó un partido como suplente fue el 9 de junio de 2024, en un amistoso ante Ecuador. En ese encuentro ingresó en el segundo tiempo, en otra de esas jornadas en las que Scaloni eligió administrar cargas y repartir minutos dentro de un plantel que ya tenía gran parte de su estructura definida.
Ahora, ante Mauritania, el capitán volverá a arrancar desde el banco y la expectativa también apunta a lo que ocurra en el siguiente amistoso frente a Zambia, ya que Scaloni confirmó que contará con él en ambos compromisos. Incluso como relevo, Messi ya demostró que puede cambiar partidos y dejar huella en pocos minutos.