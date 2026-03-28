Una noche para olvidar...

La selección, luego del desgano, la apatía, la desmotivación y una cancha a medio llenar

De no ponerse de acuerdo para jugar la Finalissima con España a enfrentar a una selección de cuarto nivel a la que apenas se le pudo ganar, jugando mal y con un segundo tiempo que fue lo peor de la era Scaloni.