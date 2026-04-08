Mundial 2026

Volvieron los muñecos cabezones del Mundial: cuánto cuestan y qué argentinos trae la colección

Los clásicos cabezones de Francia 98 regresan para este año con otro formato, otro precio y otra lógivca. Ya no los entrega una gaseosa: ahora se venden como coleccionables sorpresa y Argentina tendrá a Messi, Dibu y Lautaro.