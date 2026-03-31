Bosnia, Suecia, Turquía y Chequia clasificaron este martes al Mundial 2026 de Canadá, México y Estados Unidos al vencer a Italia, Polonia, Kosovo y Dinamarca, respectivamente.
Suecia, Bosnia, Turquía y Chequia clasificaron al Mundial 2026: cómo quedaron los grupos
Disputaron este martes el duelo final de sus respectivas rutas de repechaje UEFA. Kosovo y Polonia quedaron eliminados.
Este 31 de marzo se cierran los repechajes de la UEFA rumbo a la próxima cita mundialista de este año con cuatro rutas de clasificación.
Italia afuera, Bosnia adentro
El gran golpe de las Eliminatorias lo recibió Italia, que en un Mundial de 48 equipos, acumula su tercera cita consecutiva sin acceder.
Fue derrota por 4 a 1 penales luego de igualar 1 a 1 en el tiempo regular. Kean había abierto el marcador para la Azzurri, pero la expulsión de Bastoni complicó el desarrolló y a 10 minutos del cierre del tiempo regular, Tabakovic logró el empate.
Será el segundo Mundial de Bosnia, seleccionado que debutó como país independiente en Brasil 2014 compartiendo grupo y disputando su primer partido con Argentina. Quedó afuera en la fase de grupos.
Ocuparán el Grupo B con Canadá, Suiza y Qatar.
Suecia al Mundial
El conjunto escandinavo venció de forma agónica a los polacos con goles de Elanga, Lagerbielke y Gyokeres. En los derrotados anotaron Zalewski y Swiderski.
Lo particular de Suecia es que durante las Eliminatorias no ganaron ningún partido, con 4 derrotas y 2 empates, sumando apenas 2 puntos.
Gracias a su buen ranking en la UEFA Nations League 2024/25 (donde ganaron su grupo en la Liga C), Suecia obtuvo una segunda oportunidad para entrar al repechaje europeo (Play-offs), a pesar de haber quedado última en su grupo de eliminatorias.
Contando la próxima edición de 2026, para la cual acaban de clasificar, Suecia habrá participado en un total de 13 Mundiales. Su mejor rendimiento fue en 1958, cuando logró el subcampeonato siendo anfitrión.
Ocuparán el Grupo F con Países Bajos, Japón y Túnez.
Turquía al Mundial
El conjunto turco venció ajustadamente a los kosovares que pretendían su debut. Fue con gol de Aktürkoğlu en el segundo tiempo.
En las Eliminatorias no les fue para nada mal. Terminaron en 2º lugar con 13 puntos (4 victorias, 1 empate y 1 derrota), quedando por detrás de España, lo que los obligó a jugar el repechaje.
Con este, Turquía clasificó a un total de cuatro mundiales, disputando sólo dos de las ediciones a las que accedió anteriormente. Su mejor desempeño fue un tercer puesto en Corea - Japón 2002.
Ocuparán el Grupo D con Estados Unidos, Australia y Paraguay.
Chequia al Mundial
Los checos también accedieron al Mundial desde la vía de los penales. Fue por 3 a 1 ante Dinamarca, luego de empatar 2 a 2 en el tiempo regular y el extra. Los goles de Chequia los hicieron Sulc y Krejci. Para los daneses habían convertido Andersen y Hogh.
Ocuparán el Grupo A junto a México, Corea del Sur y Sudáfrica.