La cuenta regresiva hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026 entra en una de sus jornadas más determinantes.
Cuatro pasajes, ocho sueños: así se define el repechaje europeo al Mundial 2026
Ocho selecciones buscan este martes los últimos cuatro cupos europeos rumbo a la Copa del Mundo 2026. Con duelos de alto voltaje, el repechaje de la UEFA promete tensión, historia y dramatismo en cada cancha.
Este martes, Europa conocerá a sus últimos cuatro clasificados en una fecha de repechaje que concentra dramatismo, presión y el sueño intacto de llegar a la máxima cita del fútbol.
Tras una exigente fase de grupos y unas semifinales cargadas de emoción, ocho selecciones quedaron a un paso del objetivo. Ahora, con el margen reducido al mínimo, cada partido se convierte en una final: 90 minutos —o más— que pueden definir el destino de generaciones enteras.
Kosovo y Turquía, entre la ilusión y la lógica
En Pristina, Selección de Kosovo intentará escribir la página más importante de su historia. Tras eliminar a Eslovaquia en un vibrante 4-3, el conjunto balcánico se ilusiona con disputar su primer Mundial.
Del otro lado estará la Selección de Turquía, dirigida por Vincenzo Montella, que llega con el cartel de favorito luego de superar a Rumania. Con mayor experiencia internacional, los turcos buscarán imponer su jerarquía ante un rival que apuesta al empuje de su gente.
El encuentro se disputará desde las 15.45 (Hora de nuestro país).
Suecia y Polonia, un duelo de alto impacto
En Solna, la Selección de Suecia recibe a la Selección de Polonia en uno de los cruces más atractivos de la jornada.
Los escandinavos llegan fortalecidos tras vencer con autoridad a Ucrania, mientras que Polonia avanzó con más dificultades frente a Albania.
Se espera un partido de alta intensidad física y táctica, donde la efectividad en las áreas será determinante para inclinar la balanza.
Italia, ante otra prueba límite
La Selección de Italia vuelve a enfrentarse a un escenario de máxima presión. Tras quedarse fuera de los Mundiales de 2018 y 2022, el equipo dirigido por Gennaro Gattuso necesita vencer a Selección de Bosnia y Herzegovina para evitar un nuevo golpe histórico.
El duelo se jugará en Zenica, un terreno siempre hostil, donde los locales, liderados por Edin Džeko, buscarán dar el gran batacazo tras eliminar a Gales por penales.
República Checa y Dinamarca, paridad total
En Praga, la Selección de República Checa se medirá ante la Selección de Dinamarca en un cruce que aparece como el más equilibrado.
Los checos llegan tras una clasificación sufrida frente a Irlanda, mientras que Dinamarca —la “Dinamita Roja”— mostró contundencia al golear a Macedonia del Norte. Con estilos similares y experiencia en instancias decisivas, el margen de error será mínimo.
Con cuatro boletos en juego y ocho aspirantes, Europa vive una jornada que combina historia, urgencias y sueños. En cada estadio, el mismo objetivo: formar parte del Mundial que organizarán Estados Unidos, México y Canadá.