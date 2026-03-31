Autódromo Oscar y Juan Gálvez

El "Coliseo" se transforma: así avanzan las obras millonarias para el regreso del MotoGP y el sueño de recuperar la Fórmula 1

El mítico "Coliseo" porteño hoy es un hormiguero de máquinas, camiones y más de 150 operarios que trabajan a contrarreloj para concretar un cambio estructural sin precedentes. La meta es clara: devolverle a la Argentina el brillo del deporte motor internacional, con el MotoGP como el gran objetivo a corto plazo.