Con una inversión de 100 millones de dólares, el Autódromo Oscar y Juan Gálvez atraviesa la reforma más profunda de su historia.
El "Coliseo" se transforma: así avanzan las obras millonarias para el regreso del MotoGP y el sueño de recuperar la Fórmula 1
El mítico "Coliseo" porteño hoy es un hormiguero de máquinas, camiones y más de 150 operarios que trabajan a contrarreloj para concretar un cambio estructural sin precedentes. La meta es clara: devolverle a la Argentina el brillo del deporte motor internacional, con el MotoGP como el gran objetivo a corto plazo.
Mientras se prepara el terreno para el Mundial de Motociclismo en 2027, las obras de Grado 2 de la FIA alimentan la máxima ilusión: volver a ver a la "F1" rugir en Buenos Aires. El Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires ya no se ve como lo conocíamos.
El mítico "Coliseo" porteño hoy es un hormiguero de máquinas, camiones y más de 150 operarios que trabajan a contrarreloj para concretar un cambio estructural sin precedentes. La meta es clara: devolverle a la Argentina el brillo del deporte motor internacional, con el MotoGP como el gran objetivo a corto plazo.
Una obra de ingeniería de alta precisión
El proyecto, ejecutado por Autopistas Urbanas (AUSA), contempla exigencias técnicas extremas para lograr la homologación Clase A de la FIM (Federación Internacional de Motociclismo) y el Grado 2 de la FIA (Federación Internacional del Automóvil).
Asfalto de última generación: Se están aplicando tres capas de asfalto especial (HIMA) con polímeros, diseñadas para soportar la exigencia de alta velocidad y temperatura de las motos de competición. El trabajo se realizará desde setiembre y serán dos semanas de turnos completos.
Adiós a las inundaciones: El "talón de Aquiles" del circuito, el drenaje, está siendo totalmente renovado con la instalación de 18.000 caños conectados a dos cuencas que descargarán en el Riachuelo.
Seguridad: En la recta principal se redujo el nivel del suelo 70 centímetros para construir bases sólidas y se ampliará la calle de boxes (pit lane) para cumplir con los estándares actuales de seguridad.
El nuevo trazado y los "Boxes de nivel mundial"
El diseño del nuevo circuito cuenta con la asesoría del prestigioso estudio de Hermann Tilke, el ingeniero responsable de los circuitos más modernos de la Fórmula 1.
El trazado destinado al MotoGP tendrá una extensión de 4.300 metros, con un ancho que variará entre los 12 y 18 metros.
Las rectas permitirán que las máquinas superen los 300 km/h. Además, la obra incluye la construcción de 32 nuevos garajes de última generación en un edificio de más de 12.000 m², coronado por una moderna torre de control que comenzará a elevarse en los próximos meses.
El futuro: ¿Vuelve la Fórmula 1?
Si bien el foco inmediato es el acuerdo con MotoGP por el período 2027-2030, el Gobierno de la Ciudad no oculta su ambición de máxima: el retorno de la Fórmula 1.
Las obras actuales ya contemplan adaptaciones de Grado 2 que, con ajustes menores, podrían escalar a las exigencias de "La Máxima".
Incluso se baraja la posibilidad de recibir al Campeonato Mundial de Endurance (WEC) en 2027, uniendo el nuevo trazado con el sector del Lago, manteniendo la mística del Curvón Salotto mediante nuevas variantes de seguridad.
Plazos y pruebas
Actualmente, la obra presenta un avance del 20%. El plan de trabajo estipula que la pista esté operativa para finales de este año.
Entre noviembre y diciembre se realizarán las primeras pruebas oficiales, probablemente con fechas del Superbike Argentino, para evaluar el comportamiento del asfalto antes de la gran cita mundialista.
Datos clave de la obra
Inversión: 100 millones de dólares.
Nuevos Boxes: 32 garajes técnicos.
Velocidad máxima: Superará los 300 km/h.
Infraestructura: Demolición de antiguas tribunas (incluida la histórica 15) para dar lugar a muros de seguridad modernos.