Expone fallas del reglamento

El accidente de Bearman reabre el debate por la seguridad en la Fórmula 1

El incidente protagonizado por Oliver Bearman en el Gran Premio de Japón volvió a poner en primer plano un problema que los pilotos vienen denunciando desde hace meses: las peligrosas diferencias de velocidad generadas por la gestión híbrida de energía. Entre la presión de los equipos y la búsqueda de espectáculo, la seguridad vuelve a estar en discusión.