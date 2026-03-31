El accidente de Oliver Bearman en el circuito de Suzuka encendió una alarma que dentro de la Fórmula 1 ya no puede ser ignorada.
El accidente de Bearman reabre el debate por la seguridad en la Fórmula 1
El incidente protagonizado por Oliver Bearman en el Gran Premio de Japón volvió a poner en primer plano un problema que los pilotos vienen denunciando desde hace meses: las peligrosas diferencias de velocidad generadas por la gestión híbrida de energía. Entre la presión de los equipos y la búsqueda de espectáculo, la seguridad vuelve a estar en discusión.
Lo ocurrido no fue un hecho aislado, sino la materialización de un riesgo advertido reiteradamente por los propios pilotos: las diferencias extremas de velocidad provocadas por el actual sistema híbrido.
Desde hace meses, los protagonistas vienen señalando que la combinación de recuperación de energía y despliegue automático genera situaciones impredecibles.
En carrera, los autos pueden perder potencia repentinamente o, por el contrario, liberar toda su energía en momentos no deseados, creando brechas de velocidad que superan los 50 km/h entre coches que circulan a pocos metros.
Un riesgo anunciado
Las advertencias no son nuevas. Ya en el inicio de la temporada, durante el Gran Premio de Australia en Melbourne, se produjo un episodio que rozó el accidente cuando un monoplaza quedó prácticamente detenido en la largada.
Aquella situación fue minimizada en favor del “espectáculo”, mientras se destacaba el número de sobrepasos.
Sin embargo, lo ocurrido en Japón fue más contundente. Bearman estuvo a punto de impactar contra el coche de Franco Colapinto a una velocidad que su equipo estimó en más de 300 km/h. La diferencia de ritmo, provocada por la gestión energética, dejó en evidencia que el problema excede lo circunstancial.
El propio Max Verstappen fue directo: comparó la situación con un videojuego, donde un auto queda sin potencia mientras otro activa un “modo turbo”, generando diferencias imposibles de gestionar.
Tecnología vs. control del piloto
Uno de los puntos más cuestionados es la pérdida de control por parte de los pilotos. La gestión de la energía ya no depende completamente de quien conduce, sino de algoritmos que determinan cuándo desplegar potencia o cuándo recuperarla.
El caso de Lando Norris fue ilustrativo: el británico reconoció que adelantó a Lewis Hamilton sin querer, simplemente porque el sistema liberó energía en ese momento. Minutos después, sin batería disponible, volvió a perder la posición.
“Esto no es correr, es un efecto yo-yo”, resumió. La frase sintetiza el malestar generalizado: los pilotos sienten que el rendimiento ya no responde a su criterio, sino a un software que incluso puede obligarlos a tomar decisiones no deseadas.
Pese a las evidencias, las modificaciones reglamentarias no avanzan con la velocidad que reclaman los pilotos. La FIA sostiene que necesita más datos antes de intervenir, mientras que varios equipos se oponen a cambios inmediatos por el impacto técnico y competitivo que implicarían.
En este contexto, la prioridad parece centrarse en ajustar el formato de clasificación, dejando para más adelante los problemas de carrera. Una postura que genera rechazo entre los pilotos, quienes consideran que el riesgo es constante y no exclusivo de una sesión.
El español Carlos Sainz, referente de la Asociación de Pilotos, fue categórico: “Advertimos que esto iba a pasar. Y pasó”.
Una advertencia que no admite demoras
El accidente de Bearman terminó sin consecuencias mayores, pero dejó una preocupación latente.
En circuitos urbanos como Bakú o Singapur, donde las escapatorias son mínimas y los muros están más cerca, un episodio similar podría tener resultados mucho más graves.
La Fórmula 1 enfrenta así una disyuntiva estructural: sostener un reglamento pensado para atraer fabricantes y potenciar el espectáculo, o priorizar la seguridad en pista. Por ahora, la balanza parece inclinarse hacia lo primero.
Pero tras lo ocurrido en Suzuka, la presión ya no proviene solo de los pilotos. También crece entre analistas y aficionados la sensación de que el sistema actual es, en el mejor de los casos, una solución incompleta.
La categoría más avanzada del automovilismo mundial se encuentra, una vez más, ante una encrucijada. Y esta vez, el margen para postergar decisiones parece haberse agotado.