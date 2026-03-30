El GP de Japón sacude el tablero de la Fórmula 1: ganadores y perdedores de un domingo cargado de críticas

El Gran Premio de Japón 2026 no será recordado solo por el escalofriante accidente de Oliver Bearman, que reavivó el debate sobre las peligrosas diferencias de potencia en la nueva normativa, sino por ser el escenario donde el relevo generacional y las apuestas de ingeniería de largo plazo finalmente mostraron sus cartas.
En una temporada donde la unidad de potencia y el despliegue de energía eléctrica dictan sentencia, Suzuka fue un juez implacable.
El factor Mercedes: El despertar de un prodigio y el calvario de Russell
Pocas personas habrían apostado en contra de que un piloto de Mercedes liderara la clasificación tras la primera etapa de la temporada. Pero aún menos habrían puesto sus fichas por Kimi Antonelli como el estandarte de la marca de la estrella tras apenas tres fines de semana.
El joven italiano está rompiendo todos los moldes. Más allá de que ciertos factores externos lo hayan favorecido respecto a su compañero, George Russell, lo que Antonelli puede controlar —su ritmo, su madurez bajo presión y su gestión de energía— ha sido excelso.
Mercedes dicta sentencia en Suzuka: El factor Antonelli y el calvario de Russell. Credito: REUTERS/Jakub Porzycki
Convertirse en el líder del campeonato más joven de la historia es un hito estadístico, pero su mirada ya está fija en el título mundial.
En la otra cara de la moneda, George Russell vive un presente de frustración absoluta. Tras los problemas técnicos en China, en Japón sufrió una mala salida y el peor timing posible de un coche de seguridad que le regaló una parada "barata" a su compañero justo después de que él hubiera pasado por boxes.
Aunque intentó mostrarse filosófico ante los micrófonos, su lenguaje corporal denota el dolor de ver cómo la fortuna se inclina sistemáticamente hacia el otro lado del garaje. Mercedes tiene el mejor coche, pero Russell está perdiendo terreno en la batalla psicológica interna.
El renacer de Enstone: El sacrificio de Alpine da sus frutos
Japón fue la confirmación de que la estrategia de Alpine de "tirar a la basura" el 2025 fue un acierto histórico. El equipo, que terminó último el año pasado, es hoy una amenaza real en la zona alta.
Pierre Gasly ha trasladado su tenacidad habitual a un monoplaza, el A526, que le permite pelear de igual a igual en la Q3. Su séptimo puesto, aguantando el embate final de Verstappen, es una declaración de intenciones.
Por su parte, el argentino Franco Colapinto volvió a demostrar que pertenece a la elite. Aunque el coche de seguridad lo perjudicó —beneficiando a pilotos como Liam Lawson—, su ritmo de carrera fue sólido hasta el incidente de Bearman.
Colapinto volvió a demostrar que pertenece a la elite. Credito: REUTERS/Franck Robichon
Colapinto fue un espectador inocente de un accidente aterrador: las velocidades de cierre de 45 km/h, provocadas por una diferencia de potencia estimada de 200 kW entre los sistemas híbridos, dejaron al descubierto los puntos débiles de la seguridad en este nuevo reglamento.
El equipo Haas, a través de Ayao Komatsu, fue tajante: la disparidad técnica actual roza lo peligroso.
Crisis en Milton Keynes: El ocaso del dominio de Red Bull
Lo que antes era una sospecha hoy es una realidad dolorosa: Red Bull está en un verdadero aprieto con su chasis RB22.
La capacidad histórica del equipo para "dar vuelta" el coche tras los entrenamientos libres parece haber desaparecido ante los problemas fundamentales de una plataforma que no se adapta a las reglas de 2026. La unidad de potencia propia ha rendido por encima de lo esperado, pero el conjunto aerodinámico es, por momentos, ingobernable.
Esta situación está agotando el entusiasmo de Max Verstappen. Credito: REUTERS/Franck Robichon
Esta situación está agotando el entusiasmo de Max Verstappen. El neerlandés nunca se había mostrado tan apático ni tan crítico con el rendimiento del equipo como en Suzuka.
Ni siquiera el talento emergente de Isack Hadjar puede ocultar las grietas de una estructura que parece haber perdido el norte técnico. Laurent Mekies, jefe del equipo, no ha edulcorado la situación: el ánimo de Max solo mejorará si el coche deja de ser un obstáculo para su talento.
El retroceso de Williams y el desafío de Ferrari
Williams y Alpine parecen haber intercambiado roles respecto al año pasado. James Vowles calificó la experiencia en Japón como "una línea dolorosa en la arena". Tratar un Gran Premio como una sesión de pruebas glorificada es el síntoma más claro de un equipo que no dio en el blanco.
Carlos Sainz, visiblemente frustrado, no pudo avanzar del 15º puesto, mientras que Alex Albon abandonó cualquier pretensión de puntos para centrarse en un programa de recolección de datos previo a Miami. Contar con el motor Mercedes y no poder salir del fondo es un golpe durísimo para la estructura de Grove.
Carlos Sainz, visiblemente frustrado, no pudo avanzar del 15º puesto, mientras que Alex Albon abandonó cualquier pretensión de puntos. Credito: REUTERS/Hollie Adams
En Maranello, el panorama es de resistencia. Charles Leclerc hizo una carrera excelente, demostrando su refinada habilidad en el cuerpo a cuerpo contra Hamilton y Russell, pero el déficit es evidente.
Ferrari necesita desarrollo urgente en aerodinámica y en el despliegue de su unidad de potencia para no quedar relegado a ser "el mejor del resto" detrás de la armada de motores Mercedes.
McLaren, que ya ha solucionado sus problemas de integración con la unidad de potencia alemana, ya parece haber adelantado a la Scuderia, dejando a Lewis Hamilton con la amarga confirmación de sus temores del sábado.
La seguridad en la mira
El accidente de Oliver Bearman en la curva 130R puso el foco en la normativa de recuperación de energía.
La diferencia de velocidad entre un coche con despliegue total y uno en fase de "cosecha" de energía creó una situación de riesgo extremo que la FIA deberá revisar antes de la gira americana.