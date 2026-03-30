Gasly asegura que el Alpine A526 es el mejor coche de su carrera en la Fórmula 1

El piloto francés vive un inicio de temporada soñado. Después de que Alpine sacrificara toda su campaña 2025 para enfocarse exclusivamente en el nuevo reglamento técnico de 2026, los resultados le están dando la razón a la arriesgada estrategia de Enstone.
En el Gran Premio de Japón, Gasly no solo fue rápido, sino que demostró una madurez conductiva de élite al contener a los vigentes campeones.
A sus 30 años, Gasly está manejando con una confianza absoluta. Tras clasificar séptimo en las últimas tres sesiones (incluida la Sprint), superando consistentemente a ambos Red Bull, el francés ratificó su gran forma en carrera.
Pierre Gasly califica al Alpine A526 como el "mejor coche" que tuvo en la F1. Credito: REUTERS/Issei Kato
Pese a que un coche de seguridad neutralizó su ventaja inicial de tres segundos sobre Max Verstappen, el piloto de Alpine no flaqueó.
Resistió la presión del cuatro veces campeón del mundo durante 26 vueltas y, tras ser adelantado brevemente en el giro 48, respondió con una maniobra quirúrgica para recuperar su posición y cruzar la meta apenas 0.337s por delante del neerlandés.
"No hubo margen para el error"
En declaraciones a Canal+, Gasly reconoció la intensidad del desafío: "Fue una carrera larga y con muchísima presión. Al principio estaba cómodo con los medios, pero con tantos autos de seguridad este año, sabía que la ventaja se esfumaría".
El francés destacó que la gestión de neumáticos fue inexistente debido al acoso constante de Verstappen.
Pierre Gasly califica al Alpine A526 como el "mejor coche" que tuvo en la F1. Credito: REUTERS/Issei Kato
"No podía cometer ni un solo error porque Max estaba muy cerca. Ellos fueron un poco mejores con el compuesto duro, pero logramos mantenerlo detrás y asegurar esa séptima posición".
La jerarquía del A526 frente al pasado
Al reflexionar sobre su herramienta de trabajo, Gasly fue contundente: "Creo que, por ahora, este es el mejor coche que he tenido en mi carrera, quizá junto al AlphaTauri de 2021".
Con 15 puntos en su haber y superando a Red Bull en el campeonato de constructores, el optimismo es total de cara a Miami: "Conocemos nuestras limitaciones, pero la base es sólida. Si seguimos así, pronto alcanzaremos al grupo de cabeza", sentenció el piloto galo.