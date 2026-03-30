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Gasly asegura que el Alpine A526 es el mejor coche de su carrera en la Fórmula 1

Tras superar a Verstappen en un duelo épico en Suzuka, Pierre Gasly elogió el rendimiento del Alpine A526 y lo posicionó como el monoplaza más competitivo que ha pilotado en la F1.

El renacer de Pierre Gasly y Alpine tras vencer a Red Bull en Japón. Credito: REUTERS/Issei KatoEl renacer de Pierre Gasly y Alpine tras vencer a Red Bull en Japón. Credito: REUTERS/Issei Kato
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El piloto francés vive un inicio de temporada soñado. Después de que Alpine sacrificara toda su campaña 2025 para enfocarse exclusivamente en el nuevo reglamento técnico de 2026, los resultados le están dando la razón a la arriesgada estrategia de Enstone.

En el Gran Premio de Japón, Gasly no solo fue rápido, sino que demostró una madurez conductiva de élite al contener a los vigentes campeones.

A sus 30 años, Gasly está manejando con una confianza absoluta. Tras clasificar séptimo en las últimas tres sesiones (incluida la Sprint), superando consistentemente a ambos Red Bull, el francés ratificó su gran forma en carrera.

Formula One F1 - Japanese Grand Prix - Suzuka Circuit, Suzuka, Japan - March 29, 2026 Alpine's Pierre Gasly during the race REUTERS/Issei KatoPierre Gasly califica al Alpine A526 como el "mejor coche" que tuvo en la F1. Credito: REUTERS/Issei Kato

Pese a que un coche de seguridad neutralizó su ventaja inicial de tres segundos sobre Max Verstappen, el piloto de Alpine no flaqueó.

Resistió la presión del cuatro veces campeón del mundo durante 26 vueltas y, tras ser adelantado brevemente en el giro 48, respondió con una maniobra quirúrgica para recuperar su posición y cruzar la meta apenas 0.337s por delante del neerlandés.

"No hubo margen para el error"

En declaraciones a Canal+, Gasly reconoció la intensidad del desafío: "Fue una carrera larga y con muchísima presión. Al principio estaba cómodo con los medios, pero con tantos autos de seguridad este año, sabía que la ventaja se esfumaría".

El francés destacó que la gestión de neumáticos fue inexistente debido al acoso constante de Verstappen.

Formula One F1 - Japanese Grand Prix - Suzuka Circuit, Suzuka, Japan - March 29, 2026 Ferrari's Charles Leclerc and Alpine's Pierre Gasly during the drivers parade before the race REUTERS/Issei KatoPierre Gasly califica al Alpine A526 como el "mejor coche" que tuvo en la F1. Credito: REUTERS/Issei Kato

"No podía cometer ni un solo error porque Max estaba muy cerca. Ellos fueron un poco mejores con el compuesto duro, pero logramos mantenerlo detrás y asegurar esa séptima posición".

La jerarquía del A526 frente al pasado

Al reflexionar sobre su herramienta de trabajo, Gasly fue contundente: "Creo que, por ahora, este es el mejor coche que he tenido en mi carrera, quizá junto al AlphaTauri de 2021".

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Lo curioso es que el francés dejó fuera de su comparación al Red Bull RB15 de 2019, evidenciando que el equilibrio del actual A526 le permite competir en una liga superior.

Gracias a las Restricciones de Pruebas Aerodinámicas —que le otorgan a Alpine más tiempo de túnel de viento por haber finalizado últimos en 2025— el equipo confía en que esto es solo el principio.

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Con 15 puntos en su haber y superando a Red Bull en el campeonato de constructores, el optimismo es total de cara a Miami: "Conocemos nuestras limitaciones, pero la base es sólida. Si seguimos así, pronto alcanzaremos al grupo de cabeza", sentenció el piloto galo.

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