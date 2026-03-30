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Giro judicial en el caso Sala: La justicia francesa falla a favor del Nantes y el Cardiff deberá pagar

A siete años de la tragedia de Emiliano Sala, la justicia francesa ordenó al Cardiff City el pago de 480.000 euros al Nantes, sumando un nuevo capítulo al extenso litigio legal.

Último giro del caso Emiliano Sala: Cardiff deberá pagarle a NantesÚltimo giro del caso Emiliano Sala: Cardiff deberá pagarle a Nantes
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El delantero argentino falleció en 2019, cuando viajaba rumbo a Gales para incorporarse a los "Bluebirds".

La resolución emitida en las últimas horas por el Tribunal de Comercio de Nantes marca un precedente en la disputa administrativa entre ambos clubes.

En un fallo que sacudió los despachos deportivos este 30 de marzo de 2026, la justicia francesa determinó que el Cardiff City deberá abonar una suma cercana a los 480.000 euros a la entidad canaria.

Último giro del caso Emiliano Sala: Cardiff deberá pagarle a NantesÚltimo giro del caso Emiliano Sala: Cardiff deberá pagarle a Nantes

Según el dictamen, este monto específico no corresponde al valor del pase en sí, sino a conceptos legales, intereses y gastos de gestión derivados del contrato de transferencia que el club británico intentó impugnar sistemáticamente tras el accidente aéreo en el Canal de la Mancha.

El laberinto legal del traspaso récord

El conflicto de fondo, que involucraba los 17 millones de euros del traspaso original, ya había transitado por diversas instancias internacionales.

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Tanto la FIFA como el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ratificaron en su momento la validez de la operación, obligando al Cardiff a cancelar las cuotas correspondientes.

La que usó último. Emiliano Sala con la camiseta del Nantes de Francia, el club que le vendió su ficha al Cardiff de Gales.Último giro del caso Emiliano Sala: Cardiff deberá pagarle a Nantes

Sin embargo, la institución de Gales ha mantenido una estrategia de apelación constante en fueros civiles, buscando mitigar el impacto financiero de una incorporación que nunca llegó a concretarse en el campo de juego.

La contraofensiva de los 100 millones

A pesar de este nuevo revés, el frente judicial sigue abierto.

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El Cardiff City mantiene una demanda por daños y perjuicios que supera los 100 millones de euros, bajo el polémico argumento de que el descenso de la Premier League en la temporada 2018/2019 fue una consecuencia directa de la pérdida deportiva de Sala.

Mientras la justicia francesa avanza en los detalles administrativos, el mundo del fútbol observa con atención un caso que, además de lo humano, sigue desafiando la jurisprudencia del mercado de pases global.

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