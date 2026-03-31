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La Fórmula 1 regresa a Buenos Aires con Colapinto como protagonista

El piloto de Alpine conducirá un Fórmula 1 el próximo 26 de abril, en un evento histórico que devolverá la categoría a Buenos Aires tras 14 años. El piloto argentino se pondrá al volante de un modelo E20 de 2012.

Un Fórmula 1 en Buenos Aires: Colapinto protagoniza un evento histórico en Buenos AiresUn Fórmula 1 en Buenos Aires: Colapinto protagoniza un evento histórico en Buenos Aires
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La ciudad de Buenos Aires se prepara para vivir un acontecimiento sin precedentes en los últimos años: el regreso de un monoplaza de Fórmula 1 a sus calles.

Credito: ALPINEBuenos Aires vuelve a rugir: Colapinto llevará la Fórmula 1 a Palermo

El próximo 26 de abril de 2026, Franco Colapinto será el encargado de protagonizar este momento histórico al conducir un auto de la máxima categoría en pleno corazón del barrio de Palermo.

El piloto argentino se pondrá al volante de un modelo E20 de 2012, equipado con un motor Renault V8 y con la identidad visual del BWT Alpine Formula One Team.

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De esta manera, no solo marcará el regreso de la Fórmula 1 a la ciudad tras 14 años, sino que además se convertirá en el primer argentino en manejar un monoplaza de la categoría en un circuito callejero porteño.

“Conducir en casa un auto de Fórmula 1 será uno de los momentos más especiales de mi vida”, expresó Colapinto, quien destacó el valor emocional de presentarse ante el público local y retribuir el apoyo recibido a lo largo de su carrera.

Un regreso histórico para el automovilismo argentino

El evento, denominado “Franco Colapinto Road Show Buenos Aires 2026”, convertirá a dos de las principales arterias de la ciudad —Avenida del Libertador y Avenida Sarmiento— en un circuito callejero de aproximadamente dos kilómetros de extensión.

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Allí se realizarán dos exhibiciones oficiales, conocidas como “show runs”, que serán el punto culminante de la jornada.

La propuesta incluirá diferentes espacios para el público, con opciones tanto gratuitas como sectores exclusivos. Entre ellos se destacan las tribunas (Grandstands), áreas de hospitalidad con servicios premium y una Fan Zone con activaciones, entretenimiento y experiencias interactivas vinculadas al automovilismo.

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Además, el sector de hospitalidad ofrecerá acceso a los boxes mediante recorridos guiados, brindando a los asistentes una experiencia cercana al funcionamiento interno de un equipo de Fórmula 1.

Proyección internacional y fuerte respaldo privado

La realización de este evento posiciona a Buenos Aires dentro del circuito global de experiencias vinculadas a la Fórmula 1, en un contexto de fuerte crecimiento de la categoría a nivel mundial.

Desde el Gobierno de la Ciudad destacan que este tipo de iniciativas consolidan su perfil como sede de grandes eventos deportivos y culturales.

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El road show cuenta con el respaldo de importantes marcas, entre ellas Mercado Libre, YPF, Claro, Motorola y Heineken, que desarrollarán distintas activaciones durante la jornada.

El evento será transmitido por ESPN y la plataforma Disney+ en su plan Premium, ampliando el alcance a nivel nacional e internacional.

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La producción está a cargo de MICA Comunicaciones 360, junto a Dale Play, responsables del diseño del circuito y del desarrollo integral de la experiencia.

Las entradas tendrán una preventa exclusiva desde el 6 de abril para usuarios de tarjetas específicas, mientras que la venta general comenzará el 7 de abril. Se espera una alta demanda para un evento que promete reunir a miles de fanáticos.

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