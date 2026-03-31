Por las calles de Palermo

La Fórmula 1 regresa a Buenos Aires con Colapinto como protagonista

El piloto de Alpine conducirá un Fórmula 1 el próximo 26 de abril, en un evento histórico que devolverá la categoría a Buenos Aires tras 14 años. El piloto argentino se pondrá al volante de un modelo E20 de 2012.