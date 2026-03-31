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Un video de los sponsors de Colapinto encendió la ilusión de una exhibición de Alpine en Buenos Aires

Mercado Libre e YPF compartieron un video con guiños a una posible presentación de Franco Colapinto en Argentina. Medios especializados aseguran que el anuncio oficial sería inminente.

La frase “La próxima vuelta es en casa” volvió a instalar la chance de ver a Alpine en Argentina. Foto: ReutersLa frase “La próxima vuelta es en casa” volvió a instalar la chance de ver a Alpine en Argentina. Foto: Reuters
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Los sponsors oficiales de Franco Colapinto activaron este lunes una nueva ola de expectativa en torno al piloto argentino. Mercado Libre e YPF difundieron en sus redes un video con imágenes de calles de Buenos Aires y un semáforo de largada, en una secuencia que fue leída como un anticipo de una exhibición de Alpine en el país.

Las pistas que alimentaron la expectativa

En el material difundido por los patrocinadores aparecieron dos guiños directos. Por un lado, la frase en inglés “Just a dream in my mind”, vinculada a una declaración previa de Colapinto sobre la posibilidad de mostrarse en Buenos Aires con Alpine. Por otro, el remate “La próxima vuelta es en casa”, que reforzó la lectura de un anuncio cercano.

Las especulaciones sobre una exhibición en Buenos Aires no son nuevas. En los últimos días, distintos medios deportivos argentinos señalaron que existían negociaciones para concretar un evento callejero con participación del equipo Alpine y del piloto de Pilar, en una fecha todavía no oficializada por la escudería.

Este lunes, además, medios especializados aseguraron que la exhibición ya está cerrada y que se realizará el domingo 26 de abril en las calles porteñas.

El contexto que abrió una ventana

La posibilidad tomó más fuerza por el cambio en el calendario de la Fórmula 1. La suspensión de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita por la escalada bélica en Medio Oriente abrió un espacio en la agenda de la categoría y generó una ventana para actividades promocionales fuera del campeonato.

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