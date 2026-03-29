Golpe de Antonelli en Suzuka: victoria y liderazgo en la Fórmula 1

El Gran Premio de Japón en la Fórmula 1 en Suzuka no fue una carrera más; fue el escenario donde la "Generación 2026" terminó de dar el golpe sobre la mesa. Kimi Antonelli, el protegido de Mercedes, encadenó su segunda victoria consecutiva y se convirtió en el primer adolescente en la historia en liderar el Campeonato Mundial de Pilotos.
El factor "Safety Car" y una estrategia de oro
La carrera comenzó cuesta arriba para el italiano. Una largada floja lo dejó relegado, permitiendo que el McLaren de Oscar Piastri y la Ferrari de Charles Leclerc tomaran el control. Sin embargo, en la Fórmula 1 moderna, la paciencia es tan importante como la velocidad.
El punto de inflexión llegó con el despiste de Oliver Bearman. La salida del auto de seguridad fue "caída del cielo" para Antonelli, quien estiró su primer stint y pudo entrar a boxes perdiendo mucho menos tiempo que sus rivales. Al reincorporarse a pista, el Mercedes N° 12 no tuvo rival: con neumáticos frescos y aire limpio, Antonelli construyó una ventaja indescontable.
Duelo de titanes por el podio
Mientras el líder se escapaba, Suzuka nos regaló lo mejor del repertorio técnico de la parrilla actual. La batalla por el tercer puesto entre Leclerc y Russell fue una cátedra de conducción:
El adelantamiento: El monegasco prevaleció en un duelo rueda a rueda que hizo vibrar las tribunas niponas.
La resistencia: Russell, pese a tener un auto competitivo, tuvo que conformarse con el cuarto lugar, lo que le costó perder la punta del campeonato a manos de su propio compañero de equipo.
Charles Leclerc terminó llegando al podio y felicitó a Antonelli. Crédito: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Con su victoria en Japón, el piloto de Bolonia se hizo con el liderato del campeonato del mundo. Con sus diecinueve años, es el más joven de la historia en liderar el Mundial. "Se siente muy bien", reconoció. "Todavía es demasiado pronto para pensar ya en el campeonato, pero vamos por el buen camino."
El Dato: Antonelli no solo es el líder más joven, sino que ha devuelto a Mercedes a un dominio que no se veía desde la era híbrida inicial.
Antonelli trabajará sus largadas tras ganar en Suzuka
Kimi Antonelli se llevó el Gran Premio de Japón, pero no quedó conforme con todos los aspectos de su rendimiento. El piloto de Mercedes reconoció que la largada sigue siendo su principal punto débil y anticipó que trabajará en ello antes de la próxima cita en Miami.
El italiano partía desde la pole en Suzuka, aunque una mala reacción cuando se apagaron las luces lo hizo caer varias posiciones en los primeros metros.
“Tuve una salida terrible. Tenemos que analizar exactamente qué ocurrió”, admitió tras la carrera.
Andrea Kimi Antonelli. Crédito: REUTERS/Issei Kato
De cara al próximo compromiso, Antonelli planea aprovechar el parón en el calendario para mejorar ese aspecto.
“Por suerte ahora tengo tres semanas para practicar mis salidas y sentirme mejor con el embrague. Sin duda ha sido un punto débil este año. Tengo que mejorar esto, porque puedes ganar o perder carreras por ello.”
Más allá del inicio complicado, el piloto de Mercedes logró recomponerse con ritmo sólido y una estrategia favorable. La aparición del Auto de Seguridad en el momento justo le permitió sostenerse en la pelea por la punta.
“Tuve suerte con el safety car, que me permitió mantenerme en cabeza. Pero el ritmo después fue increíble. Con aire limpio fuimos muy fuertes.”
Antonelli destacó especialmente el rendimiento del auto en los stints largos, tanto con neumáticos medios como duros, lo que terminó siendo clave para consolidar la victoria en Suzuka.
Interna en las "Flechas de Plata"
La victoria de Antonelli abre un nuevo capítulo en Mercedes. George Russell (4°), quien perdió el liderazgo del mundial, se encuentra ahora bajo la presión de un compañero de 19 años que parece no tener techo. Mientras tanto, Lando Norris (5°) rescató puntos valiosos para McLaren tras un duelo electrizante con Lewis Hamilton que se definió a solo dos vueltas del final.
El "Muro de Gasly" ante un Campeón en crisis
Lo más destacado de Alpine fue la defensa de Pierre Gasly. Aguantar a Max Verstappen durante 25 vueltas no es poca cosa, aunque se trate de un Red Bull que hoy Flavio Briatore etiqueta como el "cuarto auto" de la parrilla.
Dato técnico: Gasly clavó un 1m 33,691s de vuelta rápida. Logró mantener el P7 original, demostrando que el Alpine tiene ritmo sólido para pelear con los de arriba en circuitos técnicos como Suzuka.
Complicada carrera para Colapinto en Japón.
La frase de Briatore: Ojo con esto, Flavio dice que están compitiendo mano a mano con Red Bull. Es un mensaje fuerte para Milton Keynes.
La frustración de Franco Colapinto Para el piloto argentino, el Gran Premio de Japón dejó un sabor agridulce.
A Franco le pasó lo que más le duele a un piloto: hacer todo bien y que el azar te arruine la carrera.
El momento clave: Estaba peleando con los VCARB (Lawson y Ricciardo) y por delante de Oliver Bearman (Haas).
El golpe de mala suerte: Franco entró a boxes en la vuelta 17 para cubrirse de Bearman. Justo después, en la vuelta 18-19, Bearman se va afuera en la curva Spoon, sale el Safety Car y todos los que no habían parado (como Antonelli y los que venían detrás de Franco) hicieron el "pit stop barato", saltándolo en la clasificación.
Complicada carrera para Colapinto en Japón.
Autocrítica: Tanto Franco como Briatore coinciden en que el problema fue el sábado. Clasificar P15 en Suzuka es una sentencia
Tras una largada agresiva donde ganó posiciones y se mantuvo a tiro de los puntos, la estrategia se vio dinamitada por el Safety Car provocado por el despiste de Oliver Bearman. Franco, que ya había realizado su parada en la vuelta 17, vio cómo sus rivales directos aprovechaban la neutralización para ganarle la posición en boxes. "Fue frustrante mirar el ala trasera de otro auto toda la carrera", confesó el joven maravilla, que ahora apunta todos los cañones a Miami para revertir lo sucedido en la clasificación.
Análisis Técnico: Pirelli y lo que viene. El trabajo no termina en Suzuka
Más allá de los festejos de Mercedes, la actividad en el trazado japonés continuará durante el martes y miércoles. Pirelli ha programado dos jornadas intensas de pruebas enfocadas en los neumáticos de piso seco para la temporada 2027.
Lo interesante para seguir de cerca es la participación de Red Bull y Racing Bulls, quienes pondrán un auto cada uno a disposición del proveedor italiano. En un campeonato donde la degradación y el rango de temperatura de los compuestos (hoy en unos frescos 18°C) están definiendo carreras, estos kilómetros extra de recolección de datos pueden ser la llave para que el equipo de Milton Keynes intente recortar la distancia con las "Flechas de Plata".
Verstappen enciende la alarma por la seguridad
El campeón cuestionó las diferencias de velocidad tras el accidente de Bearman en Suzuka y pidió revisar las reglas de la Fórmula 1.
Max Verstappen volvió a poner el foco en la seguridad y reclamó cambios en la Fórmula 1 tras el accidente de Oliver Bearman en el Gran Premio de Japón.
El piloto de Red Bull señaló que la actual gestión de energía genera diferencias de velocidad de hasta 60 km/h entre autos, una situación que considera riesgosa en condiciones de carrera.
“La diferencia de velocidad es enorme. Puedes tener grandes accidentes”, advirtió.
Aunque la categoría introdujo ajustes en clasificación, el neerlandés insistió en que el problema también afecta a las carreras y pidió una revisión a corto plazo del reglamento.
FIA comparte una declaración tras el fuerte accidente de Bearman en Japón
El organismo rector FIA se vio obligado a compartir una declaración tras el fuerte accidente de Oliver Bearman en Japón sobre las reglas de la F1 de 2026.
El Gran Premio de Japón de Fórmula 1 fue neutralizado por el coche de seguridad tras el fuerte accidente de Olivier Bearman enn la curva 13. Debido a una gran diferencia de velocidad con Franco Colapinto, más de 45 kph .
Bearman se salió de la pista a alta velocidad -308 kilómetros por hora- y sufrió un impacto de 50G cuando se detuvo contra las barreras. No sufrió fracturas, pero sí una contusión en su rodilla derecha.
El accidente fue un ejemplo de una situación sobre la que varios pilotos ya habían advertido anteriormente. Debido a que las nuevas unidades de potencia dependen tanto del motor eléctrico, la gestión de la energía desempeña un papel importante en 2026. Eso a veces también da lugar a grandes diferencias de velocidad, como fue el caso en este accidente.
Following the accident involving Oliver Bearman at the Japanese Grand Prix and the contribution of high closing speeds in the accident, the FIA would like to provide the following clarifications.#FIA#F1#JapaneseGPpic.twitter.com/STFLrtkT9x
Eso también planteó preguntas sobre el aspecto de seguridad de los nuevos coches de F1. El organismo rector FIA se vio obligado a compartir una declaración tras el Gran Premio de Japón sobre estas reglas, una señal de que la gravedad de la situación está clara.
"Tras el incidente con Oliver Bearman durante el Gran Premio de Japón y el papel que desempeñaron las grandes diferencias de velocidad en él, la FIA quiere hacer las siguientes aclaraciones", comienza la FIA.
Antonelli trabajará sus largadas tras ganar en Suzuka
Kimi Antonelli se llevó el Gran Premio de Japón, pero no quedó conforme con todos los aspectos de su rendimiento. El piloto de Mercedes reconoció que la largada sigue siendo su principal punto débil y anticipó que trabajará en ello antes de la próxima cita en Miami.
El italiano partía desde la pole en Suzuka, aunque una mala reacción cuando se apagaron las luces lo hizo caer varias posiciones en los primeros metros.
“Tuve una salida terrible. Tenemos que analizar exactamente qué ocurrió”, admitió tras la carrera.
De cara al próximo compromiso, Antonelli planea aprovechar el parón en el calendario para mejorar ese aspecto.
“Por suerte ahora tengo tres semanas para practicar mis salidas y sentirme mejor con el embrague. Sin duda ha sido un punto débil este año. Tengo que mejorar esto, porque puedes ganar o perder carreras por ello.”
Más allá del inicio complicado, el piloto de Mercedes logró recomponerse con ritmo sólido y una estrategia favorable. La aparición del Auto de Seguridad en el momento justo le permitió sostenerse en la pelea por la punta.
“Tuve suerte con el safety car, que me permitió mantenerme en cabeza. Pero el ritmo después fue increíble. Con aire limpio fuimos muy fuertes.”
Antonelli destacó especialmente el rendimiento del auto en los stints largos, tanto con neumáticos medios como duros, lo que terminó siendo clave para consolidar la victoria en Suzuka.