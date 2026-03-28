Fórmula 1

Suzuka exigió a Colapinto: entre la autocrítica y la ilusión de avanzar

El sábado en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1 2026 dejó sensaciones encontradas en Alpine. Mientras el equipo volvió a mostrar solidez en clasificación con el séptimo puesto de Pierre Gasly, del otro lado del garaje el foco quedó puesto en el proceso de adaptación de Franco Colapinto, que partirá desde la 15ª posición en una pista tan exigente como Suzuka.