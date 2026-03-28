Suzuka exigió a Colapinto: entre la autocrítica y la ilusión de avanzar

El argentino transita su primer contacto competitivo con uno de los trazados más técnicos del calendario, y eso se reflejó en una jornada donde el margen de mejora quedó expuesto tanto en los tiempos como en sus propias palabras.
El sábado en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1 2026 dejó sensaciones encontradas en Alpine. Mientras el equipo volvió a mostrar solidez en clasificación con el séptimo puesto de Pierre Gasly, del otro lado del garaje el foco quedó puesto en el proceso de adaptación de Franco Colapinto, que partirá desde la 15ª posición en una pista tan exigente como Suzuka.
El argentino transita su primer contacto competitivo con uno de los trazados más técnicos del calendario, y eso se reflejó en una jornada donde el margen de mejora quedó expuesto tanto en los tiempos como en sus propias palabras.
“No fue el resultado que esperábamos hoy al llegar a la Clasificación”, admitió con autocrítica, tras una sesión en la que no logró dar el salto necesario entre Q1 y Q2.
La lectura, sin embargo, va más allá del resultado puntual. Colapinto describió con claridad una de las claves del fin de semana: la dificultad para encontrar rendimiento en condiciones de baja carga de combustible.
“Este fin de semana en general hemos estado luchando por ritmo con baja carga de combustible. El coche se siente y rinde mucho mejor con alta carga”, explicó, dejando entrever un patrón que condicionó el rendimiento a una vuelta.
Ese diagnóstico técnico no es menor en la Fórmula 1 actual, donde la diferencia entre avanzar o quedar eliminado suele medirse en detalles mínimos.
“Con estos coches realmente necesitas estar en la ventana operativa correcta con cada pequeño detalle para extraer lo máximo, y nosotros no lo estuvimos”, profundizó el bonaerense, en una definición que resume el delicado equilibrio que exige la categoría.
En ese contexto, la referencia interna que marcó Gasly resulta inevitable. El francés, séptimo en la grilla, logró capitalizar el trabajo nocturno del equipo y maximizar el paquete disponible.
Desde Alpine no eludieron la comparación: “Como vimos con lo que hizo Pierre, no maximizamos todo el potencial del coche”, reconoció el propio Colapinto, en un ejercicio de madurez poco habitual para un piloto en pleno proceso de adaptación.
Pero el análisis no se agota en la clasificación. Si algo alimenta las expectativas del argentino es el ritmo mostrado en tandas largas. “Desde ayer, el ritmo de carrera se sintió más competitivo, así que si podemos mantenerlo, esperamos poder avanzar”, señaló, abriendo una ventana de optimismo de cara al domingo.
En esa misma línea se expresó la conducción deportiva del equipo. Steve Nielsen remarcó que el trabajo con Colapinto estará centrado en entender la brecha de rendimiento y acelerar su evolución: “Le daremos todo lo que necesita para entender mejor por qué no estuvo el ritmo y ayudar a cerrar esa diferencia”.
A la vez, reforzó una idea que en el paddock empieza a tomar fuerza: el potencial del coche aparece con mayor claridad en ritmo de carrera.
Suzuka, con su combinación de curvas rápidas, sectores encadenados y exigencia técnica, no suele perdonar errores ni falta de experiencia.
Para Colapinto, el desafío no es solo avanzar posiciones, sino completar un proceso de aprendizaje en tiempo real, enfrentando a algunos de los pilotos más experimentados del mundo en uno de los escenarios más complejos del calendario.
La carrera, extensa y con factores como la fiabilidad todavía en juego en este inicio de temporada, puede ofrecer oportunidades. Y allí, en la gestión, la lectura estratégica y el ritmo sostenido, el argentino parece encontrar su mejor carta.
El sábado dejó en evidencia la distancia que aún debe recortar. El domingo, en cambio, puede empezar a mostrar hasta dónde puede llegar.
Free Practice 3: Pierre P10 (1min 31.082secs); Franco P17 (1min 31.759secs)
Qualifying: Pierre P7 (1min 29.691secs); Franco P15 (1min 30.627secs)