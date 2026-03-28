Colapinto, autocrítico: "Fue una clasificación complicada y tenemos que entender por qué"

El argentino Franco Colapinto tuvo una exigente jornada de clasificación en el circuito de Suzuka Circuit y largará desde la 15ª posición en el Gran Premio de Japón, tercera fecha de la temporada 2026 de Fórmula 1.
El piloto argentino no logró encontrar ritmo en clasificación y terminó 15° en Suzuka, lejos de Pierre Gasly. El argentino apuntó a errores en Q2 y a la necesidad de mejorar de cara a la carrera.
El argentino Franco Colapinto tuvo una exigente jornada de clasificación en el circuito de Suzuka Circuit y largará desde la 15ª posición en el Gran Premio de Japón, tercera fecha de la temporada 2026 de Fórmula 1.
El piloto de Alpine F1 Team quedó consistentemente por detrás de su compañero Pierre Gasly, con una diferencia que rondó las siete décimas en distintos tramos de la sesión.
Colapinto logró avanzar desde la Q1 tras mejorar su tiempo en el segundo intento, pero en la Q2 no pudo sostener el rendimiento. Problemas en la preparación de los neumáticos y una ejecución irregular lo dejaron sin chances de pelear por un lugar más adelante.
“La clasificación en general fue bastante complicada. No tuvimos el ritmo con poca carga de combustible este fin de semana. Me costó bastante”, explicó el argentino.
Además, reconoció fallas puntuales en la segunda tanda:
“La Q2 fue un poco desprolija. No preparé bien los neumáticos. Fueron varias cosas que no salieron como esperábamos”.
Mientras Colapinto quedó 15°, Gasly avanzó hasta la Q3 y finalizó séptimo, marcando una clara referencia dentro del equipo. Esa diferencia es hoy el principal foco de análisis para el piloto argentino.
“Necesitamos entender un poco más, especialmente en comparación con Pierre, e intentar ser más fuertes en la carrera de mañana”, señaló.
Pese a las dificultades, Colapinto destacó una mejora parcial respecto al viernes, especialmente entre la segunda y tercera práctica libre, aunque insuficiente para dar el salto en clasificación.
Con ese panorama, el objetivo inmediato será revertir el rendimiento en ritmo de carrera y capitalizar cualquier oportunidad en una pista siempre exigente como Suzuka.