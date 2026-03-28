Clasificación

Gran Premio de Japón: Colapinto partirá desde la posición 15° en Suzuka

El piloto argentino completó la clasificación con tiempos competitivos y avanzó hasta la Q2, cerrando la jornada con 1:30.627. El ritmo del Alpine A526 mostró potencial, especialmente en tandas largas, lo que promete una carrera estratégica.