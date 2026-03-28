Gran Premio de Japón: Colapinto partirá desde la posición 15° en Suzuka
El piloto argentino completó la clasificación con tiempos competitivos y avanzó hasta la Q2, cerrando la jornada con 1:30.627. El ritmo del Alpine A526 mostró potencial, especialmente en tandas largas, lo que promete una carrera estratégica.
Colapinto registró su mejor tiempo en los entrenamientos libres. Crédito: REUTERS.
En su debut en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1, Franco Colapinto logró avanzar hasta la Q2 de la clasificación y partirá desde la 15° posición en la carrera del domingo, tras registrar un tiempo de 1:30.627. Su compañero en Alpine, Pierre Gasly, explotó al máximo el potencial de su monoplaza y partirá desde la séptima ubicación.
Al finalizar la sesión, el piloto de 22 años compartió sus sensaciones en rueda de prensa.
“Está apretado. Creo que ojalá el ritmo de carrera sea un poco mejor. En la qualy este fin de semana no estuvimos bien. Ayer nos costó por un tema que teníamos adelante. Hoy mejoramos eso, pero sigo estando lejos. La Q1 fue buena y en la Q2 faltó mucho. Hay que entender el por qué y laburar para mañana. Ojalá que tengamos buen ritmo para poder ir para adelante”, explicó Colapinto.
Colapinto finalizó 15° en la clasificación del GP de Japón de F1. Crédito: REUTERS.
El piloto profundizó en que el ritmo de carrera es uno de los puntos fuertes del Alpine A526: “Se probó muy poco. En estos fines de semana que todo pasa muy rápido, cuesta hacer las tandas con mucho combustible que queremos. Ayer tuve varios problemas en la FP1, pero en general, el ritmo de carrera es mejor que en qualy. Intentaremos tener una buena largada e ir para adelante”.
Análisisdelrendimiento
Al ser consultado sobre repetir el desempeño de competencias anteriores, afirmó: “Ojalá, esperemos”.
Para Alpine, la Q2 mostró que no aprovecharon al máximo el potencial del coche: “No ha sido el resultado que esperábamos hoy. En la Q1 fue mejor, pero en la Q2 no dimos el paso que necesitábamos para tener opciones de pasar a la Q3. Con estos coches hay que estar en el rango adecuado de funcionamiento en cada detalle, y nosotros no lo estuvimos”.
Colapinto cerró su vuelta en Q2 con 1:30.627, asegurando la 15° posición. Crédito: REUTERS.
Colapinto agregó: “En general, nos ha costado encontrar ritmo con poco combustible. El coche rinde mucho mejor con mucho combustible, lo que es un buen augurio para mañana”. También destacó el desafío de correr por primera vez en Suzuka: “Es un circuito agradable, pero muy técnico. Desde ayer el ritmo de carrera parecía más competitivo, así que esperamos poder abrirnos paso en el GP de mañana”.
Eliminación en Q2
A diferencia de otros fines de semana, los pilotos de Alpine realizaron solo dos intentos en la Q1. Colapinto completó su primera vuelta en 1:31.458 y luego volvió a pista con neumáticos blandos para cronometrar 1:30.931, asegurando su paso a la Q2 en el 16° lugar.
Gasly, en cambio, finalizó 10° en Q1 y luego avanzó a la Q3 con un registro de 1:29.874, quedando finalmente en la séptima plaza con 1:29.691.
Durante todo el fin de semana, Colapinto se mantuvo a medio segundo de Gasly en la mayoría de las sesiones y tuvo dificultades para posicionarse en la mitad de la tabla. Sus registros en FP1 y FP2 fueron 16° y 17° respectivamente, mejorando ligeramente en los últimos ensayos, pero sin superar al francés.
La carrera en Suzuka comenzará a las 02:00 (hora argentina) y se disputará a 53 vueltas, marcando la primera experiencia de Colapinto en el circuito japonés.