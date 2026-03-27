#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
Fórmula 1

A qué hora y cómo ver la clasificación del Gran Premio de Japón

El argentino Franco Colapinto tiene durante la madrugada de este sábado un nuevo desafío con Alpine.

Franco Colapinto. Crédito: REUTERS/Issei KatoFranco Colapinto. Crédito: REUTERS/Issei Kato
Seguinos en
Por: 

El piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto, disputa durante la noche de este viernes y la madrugada de este sábado la práctica libre 3 y la clasificación del Gran Premio de Japón.

Mirá tambiénColapinto tras su primer día en Suzuka: "Ha sido un día de pruebas complicado pero de mucho aprendizaje"

El miembro del equipo Alpine comenzó su fin de semana con un discreto 16° puesto en la práctica libre 1, mientras que en la segunda tanda de entrenamientos finalizó 17°.

A qué hora y cómo ver

La actividad para Colapinto en el Circuito de Suzuka continuará con la práctica libre 3 que iniciará a las 23:30 (hora de Argentina) y se extenderá durante 60 minutos. Solo unas horas después, Colapinto volverá a subirse a su Alpine A526 para la clasificación, que está programada para las 3 de la madrugada.

Formula One F1 - Japanese Grand Prix - Suzuka Circuit, Suzuka, Japan - March 27, 2026 Alpine's Franco Colapinto in action during the first practice session REUTERS/Kim Kyung-HoonFranco Colapinto. Crédito: REUTERS/Issei Kato

Para los espectadores desde Argentina, las dos pruebas y la carrera del domingo serán transmitidas por Disney+ (streaming), Fox Sports (TV), y F1 TV Pro.

Cómo le fue en la prueba 2

El piloto argentino Franco Colapinto finalizó en el decimoséptimo lugar en la segunda sesión de prácticas del Gran Premio de Japón, correspondiente a la tercera fecha de la Fórmula 1.

Formula One F1 - Japanese Grand Prix - Suzuka Circuit, Suzuka, Japan - March 26, 2026 Alpine's Franco Colapinto during press conference REUTERS/Kim Kyung-HoonFranco Colapinto. Crédito: REUTERS/Issei Kato

En su debut absoluto en territorio japonés, el argentino completó la jornada de ensayos con una evolución en la grilla.

Tras una primera salida en la que se ubicó 16º a 1s695 de la punta, el piloto de Alpine retrocedió al puesto 17º en la segunda tanda, ampliando su brecha respecto al líder a más de dos segundos, mientras que la diferencia con su compañero de equipo, Pierre Gasly, pasó de las 383 milésimas iníciales a poco más de siete décimas.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Franco Colapinto
Fórmula 1
Alpine
Automovilismo
Japón

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro