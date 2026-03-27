A qué hora y cómo ver la clasificación del Gran Premio de Japón

El piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto, disputa durante la noche de este viernes y la madrugada de este sábado la práctica libre 3 y la clasificación del Gran Premio de Japón.
El argentino Franco Colapinto tiene durante la madrugada de este sábado un nuevo desafío con Alpine.
El piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto, disputa durante la noche de este viernes y la madrugada de este sábado la práctica libre 3 y la clasificación del Gran Premio de Japón.
El miembro del equipo Alpine comenzó su fin de semana con un discreto 16° puesto en la práctica libre 1, mientras que en la segunda tanda de entrenamientos finalizó 17°.
La actividad para Colapinto en el Circuito de Suzuka continuará con la práctica libre 3 que iniciará a las 23:30 (hora de Argentina) y se extenderá durante 60 minutos. Solo unas horas después, Colapinto volverá a subirse a su Alpine A526 para la clasificación, que está programada para las 3 de la madrugada.
Para los espectadores desde Argentina, las dos pruebas y la carrera del domingo serán transmitidas por Disney+ (streaming), Fox Sports (TV), y F1 TV Pro.
El piloto argentino Franco Colapinto finalizó en el decimoséptimo lugar en la segunda sesión de prácticas del Gran Premio de Japón, correspondiente a la tercera fecha de la Fórmula 1.
En su debut absoluto en territorio japonés, el argentino completó la jornada de ensayos con una evolución en la grilla.
Tras una primera salida en la que se ubicó 16º a 1s695 de la punta, el piloto de Alpine retrocedió al puesto 17º en la segunda tanda, ampliando su brecha respecto al líder a más de dos segundos, mientras que la diferencia con su compañero de equipo, Pierre Gasly, pasó de las 383 milésimas iníciales a poco más de siete décimas.