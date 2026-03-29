Franco Colapinto finalizó 16º en Suzuka tras una carrera cuesta arriba

La máxima categoría del automovilismo suele recordar que los éxitos recientes no garantizan resultados futuros. Tras la brillante actuación en el Gran Premio de China, donde Franco Colapinto sumó sus primeros puntos de la temporada 2026, el paso por el mítico trazado de Suzuka devolvió al pilarense a una realidad compleja.
El argentino cerró su participación en el Gran Premio de Japón en la 16ª posición, evidenciando dificultades de adaptación y rendimiento que lo mantuvieron lejos de los puestos de vanguardia durante todo el fin de semana.
El piloto argentino quedó lejos de la zona de puntos. Crédito: Reuters.
Desde las primeras sesiones del viernes, el monoplaza A526 de Alpine mostró signos de inestabilidad. Los problemas de subviraje en los sectores rápidos —una falencia que ya había aparecido en el inicio del calendario en Australia— condicionaron el andar de Colapinto.
Aunque los ingenieros de Enstone trabajaron para corregir la carga en el tren delantero, el argentino nunca logró sentirse cómodo en la vuelta rápida, pasando con lo justo la Q1 y largando desde el puesto 15 en la grilla dominical.
El factor del Safety Car
La carrera del domingo comenzó con una luz de esperanza. Colapinto, haciendo gala de su habitual capacidad de reacción en la largada, logró ganar una posición para cerrar el primer giro en el 14º lugar. Sin embargo, las características de Suzuka —un circuito angosto y técnico de la "vieja escuela"— transformaron la competencia en una procesión donde los sobrepasos se pagaban caros.
La estrategia de la mayoría de los equipos fue lineal: partir con neumáticos medios y estirar la parada para calzar los duros. En este contexto, Colapinto quedó atrapado detrás de Liam Lawson sin posibilidad de ensayar una maniobra de superación. La situación empeoró tras el impactante accidente de Oliver Bearman (Haas), del cual el argentino se salvó de milagro.
El ingreso del Auto de Seguridad perjudicó directamente a Colapinto, quien ya había realizado su detención en boxes, permitiendo que sus rivales directos cambiaran neumáticos con menor pérdida de tiempo y regresaran a pista por delante de él, condenándolo a ese 16º puesto final.
Gasly finalizó en un sólido séptimo puesto. Crédito: Reuters.
La brecha con Gasly
Más allá de las contingencias, la mayor preocupación en el box del argentino radica en la brecha de rendimiento respecto a su compañero de equipo, Pierre Gasly. El francés, que finalizó en un sólido séptimo puesto, mantuvo una diferencia promedio de siete décimas de segundo por vuelta sobre Colapinto durante todo el evento.
"No entiendo esto", confesó Franco por radio al cruzar la meta, refiriéndose a la falta de ritmo y a supuestos fallos en el turbo de su unidad de potencia Mercedes-Benz.
Ahora, la Fórmula 1 entra en un receso obligado de un mes debido a las cancelaciones de las citas en Baréin y Arabia Saudita. Este tiempo será vital para que el equipo Alpine analice la telemetría y busque soluciones técnicas antes del próximo compromiso, que será el Gran Premio de Miami a principios de mayo.
Para Colapinto, será una oportunidad de resetear la mentalidad y trabajar en la consistencia que demanda la élite del deporte motor.