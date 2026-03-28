"Es desesperante": Charles Leclerc cargó contra la gestión energética de la nueva F1

Charles Leclerc vuelve a demostrar que es uno de los pilotos más transparentes de la parrilla. Tras la clasificación en Suzuka, el cuarto puesto quedó grabado en su rostro, no tanto por la posición en sí, sino por la impotencia de no poder defenderse en los tramos veloces.
A pesar de una Q3 sólida, la "Rossa" volvió a mostrar dificultades en la gestión de energía, un problema que arrastra desde Australia y China.
Leclerc: "Perder tiempo en las rectas respecto a mis propias referencias es lo más frustrante". Credito: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
El núcleo del conflicto radica en la entrega de los 350 kW del sistema eléctrico. En un trazado tan exigente como el japonés, la precisión al abrir el acelerador es quirúrgica: anticiparse un milisegundo puede agotar la batería antes de completar la recta, dejando al piloto "desnudo" frente al cronómetro.
El análisis técnico: el error en Spoon
Durante su último intento, Leclerc protagonizó un sobreviraje a la salida de la curva Spoon.
Aunque visualmente pareció un error costoso, el monegasco fue tajante: "Muchos piensan que perdí tiempo ahí, pero gané mucho llevando tanta velocidad en curva. Fue casi positivo".
Leclerc: "Perder tiempo en las rectas respecto a mis propias referencias es lo más frustrante". Credito: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Los datos, sin embargo, muestran una realidad más compleja. Si bien entró 6 km/h más rápido que en su giro anterior, el leve "latigazo" del monoplaza lo obligó a levantar el pie apenas un instante.
Ese mínimo ajuste alteró la curva de aceleración: de una ventaja potencial pasó a perder hasta 8 km/h en la recta subsiguiente. La Power Unit entregó energía al inicio, pero se desinfló antes de llegar a la mítica 130R, donde solo el motor térmico quedó empujando el SF-24.
La impotencia del piloto
"Es muy frustrante porque, como piloto, no podés hacer mucho. Una vez que estás al 100% en la recta, el destino ya no está en tus manos", confesó Charles.
Leclerc: "Perder tiempo en las rectas respecto a mis propias referencias es lo más frustrante". Credito: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
El monegasco reveló incluso que la FIA está al tanto de estas limitaciones en el software de gestión que afectan la optimización del sistema en la Q3. "Cuando ves que perdés tiempo contra tus propias referencias, das puñetazos al volante", añadió con sinceridad.
Panorama para la carrera
De cara al domingo, el objetivo de Ferrari es presionar a McLaren. Si bien los de Woking suelen ser más incisivos a una vuelta —aprovechando las bondades de la unidad de potencia Mercedes—, el ritmo de carrera del MCL40 suele flaquear en la gestión de neumáticos, como se vio en territorio chino.
En Suzuka, donde los sobrepasos son una quimera, la salida será crucial. Leclerc confía en su capacidad para sorprender en los primeros metros, aunque reconoce que el ritmo de Mercedes sigue siendo la referencia a batir si logran rodar con aire limpio.
El desafío para Ferrari será mantenerse en zona de DRS y forzar el error de los líderes en una batalla que promete ser de desgaste.