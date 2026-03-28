Belgrano venció a Atlético de Rafaela y avanzó en la Copa Argentina

El viernes por la noche, en el marco de los 32avos de final de la Copa Argentina, Atlético de Rafaela y Belgrano de Córdoba se vieron las caras en su estreno en la competencia federal. El elenco rafaelino llegaba a este encuentro con tres triunfos en fila en la Primera Nacional, pero sabiendo que en apenas un puñado de días debía presentarse en Buenos Aires por una nueva fecha. Los cordobeses también arribaron con un buen presente en la Liga Profesional, donde sólo sufrieron dos derrotas.
Para este encuentro, Iván Juárez apostó por el recambio, dándole minutos a los jugadores que venían siendo alternativa en la competencia local. Así, el once fue con Ramiro Martínez; Agustín Solveyra, Gabriel Fernández, Fernando Ponce y Enzo Wuattier; Leonardo Flores, Juan Martín Capurro, Rodrigo Suárez y Agustín Obando; Ijiel Protti y Joel Bonifacio.
El comienzo del juego tuvo al Pirata como protagonista, haciéndose dueño de la pelota y jugando cerca del arco de Martínez. Así, se aproximó en varias ocasiones sin poder concretar una situación clara de peligro. Por contrapartida, Atlético apostaba a las contras y los espacios que generaba el rival al llegar a la ofensiva.
La primera clara del partido fue para el elenco de la Primera Nacional. Protti recibió por derecha, envió el centro rasante que Obando conectó mordido para exigir de igual forma al arquero Cardoso. Desde ese momento, el juego tomó otra tónica y Belgrano fue en busca del gol.
Belgrano dominó gran parte del encuentro.
A los 30′ el que lo intentó fue Morales, con un cabezazo que se fue por encima del travesaño. Un minuto más tarde fue Zelarayán el que intentó de media distancia con un disparo que contuvo sin problemas Martínez.
Hasta que a los 36′ llegaría la apertura del marcador. Una jugada colectiva y asociada por izquierda del Celeste cordobés terminó con un centro y la llegada de Emiliano Rigoni para definir como nueve y establecer la primera diferencia de la noche en el marcador.
El primer tiempo se fue con otra para Belgrano, quien tuvo un tiro libre ejecutado por Vázquez que se fue apenas desviado sobre el palo derecho del arco defendido por Martínez.
Belgrano selló el triunfo con un contundente 3-0.
Elcomplemento
El complemento comenzó con Atlético con intenciones de ir en búsqueda del empate, incluso a través de la pelota parada y los envíos por los aires, pero no lograba inquietar a su rival.
Belgrano apostaba por el control de la pelota y jugando con la ventaja y el reloj. Sobre los 7′ llegó al área y consiguió un penal por mano de Rodrigo Suárez, que defendió una pelota con el codo arriba. Baliño no dudó y cobró la pena máxima, pero el encargado de ejecutar falló. Lucas Zelarayán disparó mal, mordido y la pelota dio en el poste y se fue desviado cuando Martínez se había jugado al otro lado.
Atlético apostó al contraataque en varios tramos.
Apenas unos minutos después, Belgrano aceleró y pudo encontrar el segundo con el autor del gol. Rigoni recibió en el centro de la medialuna e intentó eludir al arquero, pero Martínez desvió con los pies. El ‘1’ mantenía con vida a los rafaelinos.
Llegando a la hora de juego, Juárez movió el banco con los ingresos de Ciro Leineker, Martiniano Moreno y Nahuel Cainelli, buscando otro ritmo al juego que proponía el Pirata.
Mientras se acomodaba en el campo Atlético, Belgrano seguía acelerando. Primero con un remate que desvió Martínez y luego con un mano a mano de Velázquez que se fue apenas sobre el poste izquierdo. El cordobés lo tenía contra las cuerdas al rafaelino, que pese a los intentos uno tras otro, seguía con vida en el marcador.
Belgrano era una tromba en ataque, con Rigoni y Zelarayán como bandera. Atlético hacía lo que podía en defensa. Y si sólo perdía por un gol de diferencia era pura y exclusivamente por Ramiro Martínez, la figura de la noche puntana.
Y tanto insistió Belgrano que llegó el segundo. Sobre los 27′ del complemento, el Pirata consiguió el segundo y por la vía de los doce pasos. Martínez derribó a Rigoni en el área y el que intentó ahora fue Velázquez, para dejar la foto con la pelota en un lado y el arquero en el otro. Belgrano hacía justicia y estiraba las diferencias.
Atlético ya poco generaba y veía a lo lejos el arco de Cardoso, esperando más el final del juego que intentando buscar el descuento.
Llegando al tiempo de descuento, Baliño vio, erróneamente una mano de Ponce, en la puerta del área y volvió a cobrar penal. Esta vez, el encargado fue Passerini, ejecutando arriba sobre el ángulo izquierdo del arco de Martínez. Así, la historia terminó 3-0 para el Pirata.
Poco más ocurrió en San Luis. Belgrano fue más que Atlético y acertó en los momentos adecuados, incluso dejando corto el marcador final. En la próxima fase, el Pirata jugará con Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Los dirigidos por Iván Juárez se quedan con la prueba de medirse con un equipo de Primera División y ya se enfocan en la próxima partida, el lunes ante Defensores de Belgrano por una nueva fecha de la Primera Nacional.