Rafaela va por el batacazo ante Belgrano en la Copa Argentina

Atlético de Rafaela afrontará este viernes un desafío clave cuando se mida ante Belgrano de Córdoba por los 32avos de final de la Copa Argentina. El encuentro se jugará desde las 22:15 en el estadio Único La Pedrera, en San Luis, con arbitraje de Jorge Baliño.
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El conjunto rafaelino llega en un gran momento, con tres victorias consecutivas que lo posicionan como uno de los líderes de su zona en la Primera Nacional. Sin embargo, el exigente calendario —con dos partidos en menos de 64 horas— obligó al entrenador Iván Juárez a optar por una formación alternativa para este compromiso.
En ese contexto, apenas algunos habituales titulares estarían desde el inicio, como Agustín Solveyra, Fernando Ponce, Enzo Wuattier y Agustín Obando. También aparece como una de las cartas importantes Leonardo Flores, autor del gol del triunfo ante Chacarita, quien se perfila para ser titular. Además, Juan Capurro regresará tras cumplir su sanción, mientras que Ramiro Martínez ocupará el arco.
El equipo se completaría con varios juveniles y futbolistas con menos rodaje, en una clara apuesta a administrar cargas físicas y llegar en mejores condiciones al duelo del lunes frente a Defensores de Belgrano, considerado prioritario en la lucha por el ascenso.
No se detiene
Tras el duelo frente a Belgrano, que finalizará en los primeros minutos del sábado, el plantel cenará y emprenderá viaje de inmediato rumbo a Buenos Aires. La llegada al hotel está prevista para el mediodía, donde realizarán una activación física liviana, dejando para el domingo el único entrenamiento formal previo al compromiso ante Defensores de Belgrano, programado para el lunes a las 16.00 por la séptima fecha de la Zona B de la Primera Nacional.
Luego de este exigente recorrido, la “Crema” regresará a Rafaela para volver a jugar ante su público en el estadio Monumental. Será el domingo 5 de abril a las 20.00, cuando reciba a Güemes de Santiago del Estero.
Así llega el Pirata cordobés
Del otro lado, Belgrano llega con un presente sólido en la Liga Profesional, donde se ubica en los primeros puestos de su grupo, aunque viene de caer ante Racing Club en su última presentación. El entrenador Ricardo Zielinski no podrá contar con varios jugadores lesionados, como Lisandro López, Alexis Maldonado y Adrián Spörle.
El ganador de este cruce avanzará a los 16avos de final, instancia en la que se medirá ante Gimnasia de Jujuy.
- Atlético de Rafaela: Ramiro Martínez; Agustín Solveyra, Gabriel Fernández, Fernando Ponce, Enzo Wuattier; Leonardo Flores, Juan Capurro, Rodrigo Suárez, Agustín Obando; Joel Bonifacio e Ijiel Protti. DT: Iván Juárez.
- Belgrano: Thiago Cardozo; Alcides Benítez, Leonardo Morales, Álvaro Ocampo y Federico Ricca; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Franco Vázquez.DT: Ricardo Zielinski.
- Estadio: Único La Pedrera (San Luis).
- Asistentes: Damián Espinoza y Marcos Horticolou.
- Cuarto árbitro: Jorge Etem.