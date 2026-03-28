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Sinner y Lehecka definen el Masters 1000 de Miami

Jannik Sinner y Jiří Lehečka jugarán la final del Miami Open. El italiano buscará el “Sunshine Double”, mientras que el checo afrontará el partido más importante de su carrera.

El Miami Open tiene final: Sinner, favorito, y Lehecka, la gran sorpresa. Credito: Mike Frey-Imagn ImagesEl Miami Open tiene final: Sinner, favorito, y Lehecka, la gran sorpresa. Credito: Mike Frey-Imagn Images
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El Miami Open tendrá este domingo una final con alto voltaje y múltiples condimentos. Jannik Sinner, actual número dos del mundo, se enfrentará al checo Jiří Lehečka, una de las grandes revelaciones del torneo.

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El italiano llega como el gran favorito, respaldado por su presente en el circuito, mientras que Lehecka buscará coronar una semana soñada en lo que será la primera final de Masters 1000 de su carrera.

Sinner ratifica su gran momento

Sinner accedió a la definición tras vencer con solidez al alemán Alexander Zverev por 6-3 y 7-6 (4), en un encuentro exigente que supo resolver en los momentos clave.

Mar 27, 2026; Miami Gardens, FL, USA; Arthur Fils of France hits a backhand against Jiri Lehecka of the Czech Republic in the semi-finals of the men’s singles at the Miami Open at the Hard Rock Stadium. Mandatory Credit: Mike Frey-Imagn ImagesLehecka sueña con el golpe de su carrera. Credito: Mike Frey-Imagn Images

El italiano atraviesa una de las mejores etapas de su carrera y llega a Miami con el impulso de haber conquistado recientemente el Indian Wells Masters, lo que lo coloca ante la posibilidad de alcanzar un logro reservado para muy pocos en la historia del tenis.

Lehecka, la sorpresa que quiere hacer historia

Del otro lado estará Lehecka, quien firmó una contundente actuación en semifinales al superar al francés Arthur Fils por 6-2 y 6-2, dominando el partido de principio a fin.

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El checo se convirtió en una de las grandes sorpresas del certamen y ahora tendrá la oportunidad de dar el golpe ante uno de los mejores jugadores del mundo, en el partido más importante de su trayectoria profesional.

El desafío del “Sunshine Double”

La final tendrá un atractivo adicional: Sinner irá en busca del denominado “Sunshine Double”, uno de los hitos más exigentes del circuito.

Este logro consiste en ganar en una misma temporada el Indian Wells y el Miami Open, dos torneos de categoría Masters 1000 que se disputan de manera consecutiva en marzo en Estados Unidos y reúnen a la élite del tenis mundial.

Mar 27, 2026; Miami Gardens, FL, USA; Jannik Sinner of Italy hits a backhand against Alexander Zverev of Germany in the semi-finals of the men’s singles at the Miami Open at the Hard Rock Stadium. Mandatory Credit: Mike Frey-Imagn ImagesSinner va por el “Doblete del Sol” ante Lehecka en la final del Masters 1000 de Miami. Credito: Mike Frey-Imagn Images

Pocos jugadores han conseguido esta doble consagración, lo que dimensiona la magnitud del desafío que enfrenta el italiano.

Con estilos y recorridos diferentes, la final promete un duelo intenso: la solidez y experiencia de Sinner frente a la ambición y el impulso de Lehecka, en un escenario que puede marcar un antes y un después para ambos.

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