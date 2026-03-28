Automovilismo

El TC llega a Neuquén: Castellano lidera y Centenario busca un nuevo ganador

El Turismo Carretera disputa su tercera fecha en Centenario, con Jonatan Castellano como líder y un historial que no registra ganadores repetidos. El último vencedor en suelo neuquino fue José Manuel Urcera, en 2024.