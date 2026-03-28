El TC llega a Neuquén: Castellano lidera y Centenario busca un nuevo ganador

El Turismo Carretera se presentará este fin de semana en el Autódromo Parque Provincia del Neuquén para disputar la tercera fecha de la temporada 2026.
El Turismo Carretera disputa su tercera fecha en Centenario, con Jonatan Castellano como líder y un historial que no registra ganadores repetidos. El último vencedor en suelo neuquino fue José Manuel Urcera, en 2024.
El Turismo Carretera se presentará este fin de semana en el Autódromo Parque Provincia del Neuquén para disputar la tercera fecha de la temporada 2026.
La actividad se pondrá en marcha el sábado con la clasificación, mientras que el domingo se correrá la final a 25 vueltas o un máximo de 50 minutos. La competencia será transmitida por El Nueve y Motor Play.
El campeonato llega con Jonatan Castellano como líder con 70 puntos, a bordo de su Dodge, mientras que Julián Santero arriba como el último ganador, tras su victoria en la fecha anterior.
El trazado neuquino tiene una particularidad que lo distingue dentro del calendario: desde su estreno en 2010, ningún piloto logró repetir victoria en Centenario.
Sin embargo, varios de los actuales protagonistas ya conocen el sabor del triunfo en este escenario y buscarán romper esa tendencia. Entre ellos se destacan Mariano Werner, Matías Rossi, Agustín Canapino, Josito Di Palma, José Manuel Urcera, Juan Cruz Benvenuti, Juan Tomás Catalán Magni, Valentín Aguirre y el propio Castellano.
El último vencedor en suelo neuquino fue José Manuel Urcera, quien se impuso en la visita de 2024. En tanto, en 2025 la final no pudo disputarse debido a condiciones climáticas adversas.
Además, en el historial del circuito también aparecen nombres destacados como Guillermo Ortelli, Juan Manuel Silva y Gastón Mazzacane, entre otros.
Con este contexto, la tercera fecha del campeonato se presenta con pronóstico abierto, en un escenario donde la historia demuestra que siempre hay lugar para un nuevo ganador.
Sábado 28 de marzo
Clasificación: 16:06 a 16:50
Domingo 29 de marzo
Final: 14:00 (25 vueltas o 50 minutos máximo)