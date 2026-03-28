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El TC llega a Neuquén: Castellano lidera y Centenario busca un nuevo ganador

El Turismo Carretera disputa su tercera fecha en Centenario, con Jonatan Castellano como líder y un historial que no registra ganadores repetidos. El último vencedor en suelo neuquino fue José Manuel Urcera, en 2024.

Turismo Carretera en Centenario: sin dominadores históricos y con Castellano al frenteTurismo Carretera en Centenario: sin dominadores históricos y con Castellano al frente
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El Turismo Carretera se presentará este fin de semana en el Autódromo Parque Provincia del Neuquén para disputar la tercera fecha de la temporada 2026.

Con siete marcas en competencia y varios candidatos a la victoria, la capital rionegrina volverá a ser escenario de una cita clave del campeonato.Turismo Carretera en Centenario: sin dominadores históricos y con Castellano al frente

La actividad se pondrá en marcha el sábado con la clasificación, mientras que el domingo se correrá la final a 25 vueltas o un máximo de 50 minutos. La competencia será transmitida por El Nueve y Motor Play.

El campeonato llega con Jonatan Castellano como líder con 70 puntos, a bordo de su Dodge, mientras que Julián Santero arriba como el último ganador, tras su victoria en la fecha anterior.

Un circuito sin dueños: nadie repite en Centenario

El trazado neuquino tiene una particularidad que lo distingue dentro del calendario: desde su estreno en 2010, ningún piloto logró repetir victoria en Centenario.

Con siete marcas en competencia y varios candidatos a la victoria, la capital rionegrina volverá a ser escenario de una cita clave del campeonato.Turismo Carretera en Centenario: sin dominadores históricos y con Castellano al frente

Sin embargo, varios de los actuales protagonistas ya conocen el sabor del triunfo en este escenario y buscarán romper esa tendencia. Entre ellos se destacan Mariano Werner, Matías Rossi, Agustín Canapino, Josito Di Palma, José Manuel Urcera, Juan Cruz Benvenuti, Juan Tomás Catalán Magni, Valentín Aguirre y el propio Castellano.

Antecedentes recientes y expectativa por la final

El último vencedor en suelo neuquino fue José Manuel Urcera, quien se impuso en la visita de 2024. En tanto, en 2025 la final no pudo disputarse debido a condiciones climáticas adversas.

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Además, en el historial del circuito también aparecen nombres destacados como Guillermo Ortelli, Juan Manuel Silva y Gastón Mazzacane, entre otros.

Con este contexto, la tercera fecha del campeonato se presenta con pronóstico abierto, en un escenario donde la historia demuestra que siempre hay lugar para un nuevo ganador.

Cronograma

Sábado 28 de marzo

Clasificación: 16:06 a 16:50

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Domingo 29 de marzo

Final: 14:00 (25 vueltas o 50 minutos máximo)

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