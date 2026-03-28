​La mejor estrategia en el imperio del sol naciente: la estrategia de neumáticos, clave para el domingo

El joven maravilla, Kimi Antonelli, lo hizo de nuevo. Apenas quince días después de su bautismo de gloria en China, el piloto italiano de Mercedes volvió a demostrar que su irrupción en la máxima categoría no es casualidad. Con un tiempo estratosférico de 1:28.778, se adjudicó la pole position para el Gran Premio de Japón, liderando un "1-2" de las Flechas de Plata que confirma el resurgir de la escudería de Brackley.
Sin embargo, en el exigente trazado de Suzuka, la velocidad pura de los sábados es solo la mitad del trabajo. La verdadera batalla se librará mañana sobre el asfalto, y el nombre del juego es "gestión de compuestos".
Suzuka es un circuito "de la vieja escuela", famoso por sus curvas de alta energía como la mítica 130R y las eses del primer sector. Aquí, los neumáticos no solo sufren por el calor, sino por las brutales cargas laterales.
Pirelli ha puesto a disposición su gama más resistente (C1, C2 y C3), pero el análisis del Director de Motorsport, Dario Marrafuschi, revela que la diferencia de rendimiento entre el compuesto Blando (C3) y el Medio (C2) es de aproximadamente 0.6 segundos por vuelta. Esta brecha es suficiente para tentar a cualquier piloto a buscar una salida agresiva, pero tiene un costo: una vida útil significativamente menor.
El análisis de datos recolectados durante las prácticas libres (FP3) sugiere que la estrategia ideal para las 53 vueltas al trazado japonés se inclina hacia una sola detención. No obstante, el abanico de opciones abre interrogantes tácticos:
La estrategia ideal para las 53 vueltas al trazado japonés se inclina hacia una sola detención. REUTERS/Ricardo Arduengo
La apuesta conservadora (Medio-Duro): Es la lógica para los líderes. Permite una ventana de parada más amplia y mayor flexibilidad ante un eventual Safety Car.
El ataque inicial (Blando-Duro): Antonelli, desde la pole, tiene el agarre extra del C3 para defender su posición en la largada. El riesgo es que deberá entrar a boxes entre la vuelta 13 y 19, quedando expuesto a un "stint" final muy largo con el neumático Duro.
La variante "Outsider": Aquellos que larguen más atrás podrían intentar dos paradas, buscando aire limpio y aprovechando la velocidad del C3 al final de la carrera, aunque históricamente en Japón las neutralizaciones son escasas y recuperar el tiempo perdido en boxes es una tarea titánica.
El factor climático y el "efecto pista"
El sábado se presentó ideal, con 38°C en pista, lo que favoreció la adherencia. Para el domingo, se espera una temperatura ambiente similar (20°C) pero con mayor nubosidad. Una pista más fría podría reducir levemente la degradación térmica, lo que beneficiaría a quienes decidan estirar la vida útil del compuesto Medio.
En Suzuka los neumáticos no solo sufren por el calor, sino por las brutales cargas laterales. REUTERS/Issei Kato
Un podio de leyendas
Como nota de color en una jornada técnica, el premio al poleman fue entregado por el Ozeki Kotozakura, figura del sumo actual. Un choque de mundos entre la tradición milenaria de Japón y la tecnología de vanguardia de la F1.
Mañana, desde la madrugada argentina, se sabrá si la audacia de Antonelli y la estrategia de Pirelli le permiten al joven italiano consolidar su reinado, o si la experiencia de Russell y el acecho de los McLaren de Piastri y Norris dictarán una sentencia diferente bajo el cielo nipon.