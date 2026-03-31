A 36 años de aquel cruce cargado de tensión entre Argentina y Yugoslavia en el Mundial de Italia 1990, una nueva pieza audiovisual volvió a poner el foco sobre una historia atravesada por el fútbol y la tragedia. En las últimas horas se conocieron imágenes inéditas en alta definición del partido, registradas por la cadena japonesa NHK en el marco de pruebas experimentales de transmisión en HD.
Impactante: aparecieron imágenes en alta definición de la Selección Argentina del Mundial Italia 90
La tecnología de transmisión en alta definición de NHK ofrece una nueva perspectiva sobre el tenso enfrentamiento entre Argentina y Yugoslavia en 1990.
El material, que sorprende por su nitidez y nivel de detalle, forma parte de una serie de ensayos que la televisión japonesa realizó durante aquel torneo. En plena transición tecnológica, NHK ya experimentaba con el formato HDTV, aunque su acceso era limitado y solo algunas transmisiones podían verse en espacios públicos especialmente acondicionados en Japón.
Aquella Copa del Mundo fue un laboratorio audiovisual. En 1994, la tecnología aún se encontraba en fase de pruebas y recién sería lanzada de forma masiva meses después del torneo.
Para 1998, durante el Mundial de Francia, NHK ya transmitía una decena de partidos en HDTV analógico, y en 2002, con la Copa organizada por Japón y Corea del Sur, el salto fue mayor: 24 encuentros se emitieron en Full HD. Recién en 2006 se alcanzaría la cobertura total en alta definición con los 64 partidos disponibles a nivel global.
El contexto
En ese contexto de innovación silenciosa se jugó el duelo entre Argentina y Yugoslavia, correspondiente a los cuartos de final de Copa Mundial de la FIFA Italia 1990. El encuentro, disputado en Florencia, terminó 0 a 0 en los 120 minutos y se definió desde el punto penal, con triunfo argentino.
El equipo dirigido por Carlos Bilardo afrontó ese compromiso en medio de un torneo complejo, con rendimientos irregulares pero una fortaleza anímica que se volvió decisiva en los momentos clave. Enfrente, Yugoslavia presentaba un conjunto talentoso, con figuras que poco después quedarían marcadas por el estallido de la guerra en los Balcanes.
La tanda de penales fue tan dramática como recordada. Sergio Goycochea volvió a erigirse como héroe al contener dos remates, consolidando su figura como uno de los símbolos de aquella campaña. Argentina avanzó así a semifinales en un camino que terminaría en la final ante Alemania.
Tres décadas después
Sin embargo, el paso del tiempo le dio a ese partido una dimensión distinta. Varios de los futbolistas yugoslavos que participaron de aquel encuentro se verían luego atravesados por el conflicto bélico que desintegró su país en la década del 90. El fútbol, en ese caso, quedó como una postal previa a la fractura.
Las nuevas imágenes en alta definición permiten redescubrir ese capítulo con una cercanía inédita. Gestos, movimientos y detalles del juego emergen con una claridad impensada para la época, resignificando un duelo que ya ocupaba un lugar especial en la memoria colectiva del fútbol argentino.