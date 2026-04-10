En Qatar fue condecorado por Fifa como uno de los periodistas que cubrió mayor cantidad de mundiales. Vive en España desde hace muchísimo tiempo y es un ciudadano del mundo. Sergio Levinski analizó con El Litoral la eliminación de Italia, el proceso de la selección argentina para defender el título y la realidad del fútbol a nivel mundial:
Sergio Levinski: “La sensación que tengo es que Scaloni no quiere desplazar a los campeones”
Criticó el nivel de los amistosos, habló de Messi y dijo que “el pensamiento del técnico debe ser: ‘estos tipos ganaron un Mundial y dos Copa América, ¿cómo los voy a sacar’?
* “En los periódicos españoles deportivos, por ejemplo, fue tapa de los diarios durante dos o tres días el tema italiano y su ausencia del Mundial. Y lo raro es que quede afuera contra selecciones como Suecia, Macedonia del Norte y Bosnia. Da la sensación de una decadencia, a lo que debe sumarse que desde 2010 que un equipo italiano no gana la Champions. Aparte, se produce el fracaso de los ídolos, como Gatusso o Bufon en la parte de la secretaría técnica. Es decir, se está ‘comiendo’ a los protagonistas que ganaban en el pasado”.
* “El fracaso italiano es pluricausal y no es exclusivamente por las sociedades anónimas. El caso más interesante es el de Alemania, en donde está la figura de una sociedad anónima en un 49 % de la sociedad y 51 % que sigue siendo de los socios, con lo cual terminan decidiendo los socios. Lo que pasa, es que ese 49 %, en general, se le entrega a una sociedad muy identificada históricamente con el club. Eso se hace en Alemania y es muy interesante para pensarlo en Argentina. En el caso de Italia, se fue derivando a empresas o compañías norteamericanas que, a veces, están ligadas a otros deportes, por ejemplo, el fútbol americano, y no conocen mucho de fútbol, sólo de negocios”.
* “Veo muy preocupante lo que pasó en este ciclo de Scaloni desde el Mundial de Qatar hasta acá, porque Argentina no jugó contra nadie importante, contra ningún equipo ranqueado, solo con los sudamericanos en Eliminatorias o la Copa América. Todas las decisiones que se tomaron en partidos amistosos, fue una pérdida de tiempo”.
* “En el proceso anterior pasó lo mismo, hasta que perdió contra Arabia Saudita en el Mundial y no le podía ganar a México hasta que Scaloni cambió jugadores. Ese equipo de Qatar no empezó bien el Mundial porque justamente no tenía roce. Y lo ganó cuando entraron Enzo Fernández, Alexis MacAllister y Julián Álvarez, pero el equipo que salió a jugar el primer partido, no le fue bien”.
* “Tengo temores en cuanto a lo que pueda ocurrir, recuerdo lo que pasó luego del Mundial 78 y también del 86, más allá de que llegamos a la final en el 90. Noto un desgaste importante. Cuando le dieron el premio a Scaloni como mejor entrenador, era el único argentino allí presente y tuve la posibilidad de hablar con él y le pregunté: ¿Vos te vas a ‘casar’ con los campeones del mundo como le pasó a Menotti y Bilardo o vas a a convocar a los que verdaderamente merezcan ser convocados?’. Y me dijo: ‘Conmigo van a jugar los que tengan 17 años o 35, siempre que jueguen bien. No va a pasar ni por edad ni por nada. Yo voy a convocar a los que hagan falta’. Y eso no pasó. Si analizás la posible lista, la renovación pasa por Nicolás González o Lo Celso, que estaban en el proceso anterior y no fueron porque se lesionaron. La renovación es Simeone, Nicolás Paz y algún otro. Muy poco”.
"Acuña, De Paul, Montiel, ¿están para jugar el Mundial?"
* “Desde lo sicológico, me imagino lo difícil que debe ser cuando vos pensás que ‘estos tipos me dieron la gloria a mí… Estos tipos se mataron en el Mundial pasado... ¿Cómo los voy a sacar?... Ganaron dos Copa América y un Mundial… No los puedo sacar’.
* “Fijate el caso del Huevo Acuña, que para mí no está para ir. Claramente está superado por otros jugadores, pero es el Huevo Acuña para Scaloni. Es alguien que que jugó la final, que puso todo, que fue importante en el ciclo y no lo va a sacar. Entonces, la sensación que hay, es que es muy difícil desplazar algunos jugadores campeones del mundo”.
* "Me pregunto: ¿está Acuña para jugar el Mundial?, ¿está De Paul?, ¿está Montiel? Lo de Otamendi, me parece un poco más claro porque Lisandro Martínez, Balerdi o Senesi, le van ganar la pulseada”.
* “Una amiga, Liliana Grabín, muy importante en el mundo de la sicología deportiva, me dijo que cuando vos alcanzaste la gloria, es muy difícil mantener esa línea arriba con tanta veteranía. Es decir, para mí debe ser una lucha interior de Messi, que ya juega en una liga muy distendida, sin la presión que tenía en Europa”.
* “Scaloni tiene sentido común, es un tipo inteligente, un muy buen entrenador, plantea muy bien los partidos y tiene un muy buen cuerpo técnico, muy sano, saludable, buena gente y que además entiende bien el fútbol. Confío en eso hasta último momento. Quizás tenga un plan y no lo sabemos”.
"Desde el primer partido, habrá que ojear lo que pasa con España"
* “Desde el primer partido, habrá que ‘ojear’ cómo le va a España en el otro grupo, porque puede ser un choque de 16avos de final con Argentina. Y si no, puede ser Uruguay. Es decir, un partido con España suena a partido de enorme desgaste y tensión. Y demasiado pronto, ¿no?”.
* “Veo una evolución en el fútbol noruego, en general, que me parece muy interesante; pero claro, la diferencia de Noruega con Argentina es que Noruega no tiene esa cantera inagotable que tenemos nosotros”.
* “El fútbol está cada vez más difícil. Los clubes europeos vienen a buscar sudamericanos cada vez más jóvenes, porque claro, su pase todavía no se ha cotizado y muchos ni siquiera jugaron en Primera. Antes, en el Mundial sub 20 había un palquito donde iban los agentes de futbolistas europeos a ver jugadores. Eso, ahora, lo hacen en el Mundial sub 17, pues los del sub 20 ya están todos jugando en Europa”.
* “En relación a esto, hay que sumar que el argentino, adónde va, termina siendo capitán. Llega el argentino y te dice, ‘¿Vamos al Camp Nou?, ¡vamos a ganar!’, y el resto lo mira como si fuera un extraterrestre, pero el argentino los contagia. Alfredo Relaño, que es un gran columnista, periodista del diario Marca, dice: ‘Todo club español necesita un argentino en sus filas”.
* “A los jugadores hay que venderlos lo más tarde posible y a un club mediano, quedándose con un porcentaje. Porque seguro que cuando ese jugador se vuelva a vender, el porcentaje que te queda de propiedad, te hará millonario… Y habría que buscar alguna manera de blindar la salida de los jugadores tan chicos. ¿Sabés cómo piensan los grandes poderosos?, así: ‘¿tiene 16, 17, me lo llevo y hasta lo pongo dos años en mi cantera y lo formo a mi gusto’. Y de paso, se desmantela el futuro de otros paises”.