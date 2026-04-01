Choque sin equivalencias ante Zambia

Argentina ganó caminando, en todo el sentido de la palabra

Fue 5 a 0, con Thiago Almada como figura, un gol del “10” que jugó los 90 minutos y el gesto de Messi para pedirle a Otamendi que patee –y convierta- un penal. La selección no se esmeró demasiado para golear. Tanta fue la diferencia, que por momentos el partido aburrió.